الإمارات وأبوظبي يفتتحان «دولية غنتوت للبولو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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يفتتح فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وأبوظبي بقيادة فارس اليبهوني، ظهر بعد غدٍ بنادي غنتوت، منافسات بطولة الإمارات الدولية للبولو التي ينظمها النادي برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، ،وتعقبها مباراة غنتوت حامل اللقب بقيادة ناصر الشامسي مع بنجاش بقيادة حيدر بنجاش.

ويشارك في البطولة 4 من فرق النخبة هي الإمارات، وغنتوت حامل لقب بطولة 2020، وأبوظبي وبنجاش، ورصد النادي بتوجيهات سمو رئيس النادي جوائز قيّمة، للفائزين، إضافة إلى سحب على هدايا للجمهور،وأكد النادي اكتمال الاستعدادات للبطولة في نسختها 21 خلال مؤتمر صحافي بحضور سعيد المنصوري نائب رئيس النادي، وحمد الشيخ المدير التنفيذي واللاعب يوسف بن دسمال.

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