غازي بطل «الشراعية 22 قدماً» بمهرجان منصور بن زايد البحري

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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توج «غازي» لأحمد سعيد سالم الرميثي بطلاً لسباق 22 قدماً للمحامل الشراعية، الذي أقيم، أول من أمس، ضمن مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بمدينة السلع بمنطقة الظفرة، واختتمت فعالياته أمس.

وأقيم المهرجان، الذي استمر لثلاثة أيام بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وتم رصد أكثر من ستة ملايين درهم وثلاث سيارات جوائز للمشاركين في السباقات، وكذلك المسابقات المجتمعية.

وحصل البطل على 30 ألف درهم جائزة المركز الأول، فيما حصل صاروخ لعبد العزيز محمد عبد الرحمن محمد على 27 ألف درهم جائزة المركز الثاني، الذي احتله ف السباق، فيما جاء طوفان لأحمد سعيد أحمد المرزوقي ثالثاً، وحصل على 25 ألف درهم جائزة مالية، أما المركز الرابع فكان من نصيب الصاروخ لسعيد محمد سعيد البهلولي وحصل على 23 ألف درهم، وخامساً جاء تهديد لسلطان عبد الله أحمد آل علي، وحصل على 21 ألف درهم، فيما ذهب المركز السادس إلى الظفرة لعبد الله مروان عبد الله المرزوقي، وحصل على 20 ألف درهم، وسابعاً جاء داحس لعبد الرحمن عبد الله محمد المرزوقي، وحصل على 19 ألف درهم فيما حل ثامناً سلطان الخير وحصل على 19 ألف درهم أيضاً، تاسعاً جاء نزاع لمحمد عبد الله أحمد الحمادي وفي المركز العاشر جاء لاهوب لعبد الله علي جابر الحمادي، وحصل كل منهما على 18 ألف درهم.

تتويج

توج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وأحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط بلجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية.

واختتم مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أمس، بمجموعة من الفعاليات والمسابقات، أبرزها سباق الشراع الحديث «الريجاتا» لقوارب الأوبتمست والليزر، وكذلك مسابقة الصيد «كاستينج».

وشهد المهرجان الذي أقيم على مدار ثلاثة أيام إقبالاً كبيراً من الجماهير للمشاركة في الفعاليات المجتمعية وكذلك من البحارة، وأهل التراث للمشاركة في السباقات التراثية.

مشاركة واسعة

من جهته وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على دعم سموه للمهرجان وإطلاق اسم سموه على الحدث، مؤكداً أن المهرجان حقق نجاحات كبيرة من خلال المشاركة الكبيرة من كل فئات المجتمع سواء من أهلنا في منطقة السلع أو من خارجها.

ووجه الشكر إلى لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، برئاسة اللواء فارس المزروعي، مؤكداً أن التعاون المثمر بشكل مستمر مع اللجنة دوماً ما يحقق الأهداف المرجوة بالحفاظ على تراث الآباء والأجداد، وغرسه في نفوس الشباب الصغير.

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