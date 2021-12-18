منتخب الإمارات يستهل مشوار «عربية الغولف» اليوم

المصدر: القاهرة - فائز بجبوج

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يستهل منتخب الإمارات للغولف مشواره اليوم في منافسات البطولة العربية للرجال في نسختها الـ 40، والمقامة على ملاعب نادي دريم لاند بمدينة 6 أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة وتستمر حتى 23 ديسمبر الجاري بمشاركة 46 لاعباً يمثلون 14 دولة عربية مشاركة في البطولة.

ويمثل منتخبنا 4 لاعبين هم خالد يوسف الجسمي وأحمد سكيك وعبد الله القبيسي وعبيد الحلو، في حين يرأس بعثة منتخب الإمارات خالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد مدير المنتخبات الوطنية، وبمتابعة من الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف ونائبه عادل الزرعوني واللواء «م» عبد الله الهاشمي، وذلك خلال تواجدهم في مصر لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد العربي والتي ستشهد الانتخابات للدورة الجديدة لمجلس إدارة الاتحاد والتي تمتد لغاية 2025.

وكان منتخبنا قد أنهى تحضيراته الجادة بعد أن خاض 3 حصص تدريبية صباحية ومسائية وامتدت لأربع ساعات لكل حصة تدريبية.

واعتمدت اللجنة الفنية والتحكيمية للبطولة صباح أمس أهلية اللاعبين وتم شرح الأمور الفنية والتنظيمية والتحكيمية للبطولة، بحضور الحكم العام المغربي عبد اللطيف البشاري وهاني العبداللات رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العربي وعبد العزيز الملا النائب الثاني لرئيس الاتحاد وعادل الزرعوني الأمين العام للاتحاد العربي وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العربي وبحضور مدربي وممثلي الفرق المشاركة.

ورحب الزرعوني بالحضور ونقل لهم تحيات وتمنيات الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي بالتوفيق والنجاح، مقدماً شكره للاتحاد المصري للغولف لاستضافته العرس العربي، وأجريت مراسم القرعة لتحديد مواعيد انطلاق المنافسات.

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