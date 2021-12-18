أغلى كؤوس قوارب التجديف في قناة دبي الجمعة المقبل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تشهد قناة دبي المائية في منطقة الجداف في دبي عصر يوم الجمعة المقبل تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبيرة مع انطلاق السباق الأغلى في موسم بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً سباق كأس آل مكتوم.

ويحمل الحدث المرتقب أهمية خاصة كونه يمثل النسخة الخامسة والعشرين (اليوبيل الفضي) مما يزيد من حماس المشاركين في المنافسة الكبيرة، والتي رأت النور للمرة الأولى عام 1998 بعد موسم واحد من إشهار هذه الفئة بفكرة ودعم من المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه.

وستشهد المنافسات شوطين الأول سيجمع بين القوارب النخبة في موسم بطولة دبي 2022-2021 والتي شاركت الجولتين الأولى والثانية، حيث تأهل للمشاركة في الكأس الغالية أصحاب المراكز من الأول وحتى العشرين في الترتيب العام.

أما الشوط الثاني «المفتوح» فسوف يشهد مشاركة قوارب فرق المؤسسات الوطنية والأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي وتحديداً من مملكة البحرين الشقيقة وسلطنة عمان، حيث سيكون الصراع على أشده لانتزاع أول لقب للكأس الغالية ضمن الفئة المستحدثة، والتي أقرت هذا الموسم للمرة الأولى وحققت نجاحاً لافتاً في سباق الجولة الثانية من بطولة دبي 2022-2021.

اعتماد

وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد اعتمد نتائج سباق الجولة الثانية التي جرت شهر نوفمبر الماضي وأهمها نتائج الشوط الأول، والذي شهد فوز القارب الذهب 64 لمالكه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وبقيادة النوخذة عبد الله سلطان المرزوقي بالمركز الأول فيما ذهب المركز الثاني إلى القارب الذهب 60 بقيادة النوخذة جمعة يوسف الجنيبي وحل القارب أساس 39 بقيادة النوخذة بدر عبد الحكيم بن ثاني في المركز الثالث.

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