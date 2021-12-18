افتتاح "ذا بريدج" الوجهة الرياضية المتكاملة في أبوظبي

المصدر: وام

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أعلن "ذا بريدج" الوجهة الرياضية المتكاملة لتعزيز أنماط الحياة الصحية عن فتح أبوابه رسميا أمام أفراد مجتمع أبوظبي.

ويعد المعلم البارز عالمي المستوى الذي تبلغ مساحته 8000 متر مربع مركزا شاملا متكاملا لأنماط الحياة الصحية حيث يتبنى نهجاً جديداً لإحداث تغيير جذري إيجابي الأثر وتوعية أفراد مجتمع إمارة أبوظبي بسبل الصحة والعافية لجودة حياة أفضل.

ويعتبر "ذا بريدج" أحدث المشاريع المطورة التي تندرج تحت مظلة مشروع القناة السياحي في أبوظبي المطل على الواجهة المائية الواقع في منطقة ربدان.

و يتبنى "ذا بريدج" مفهوما شاملا للعافية والفنون والثقافة من خلال خلق أساليب حياة اجتماعية تعتني بالصحة النفسية والجسدية وتتبنى التفكير الإيجابي في الحياة كل ذلك تماشياً مع أهداف مئوية الإمارات 2071 والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031.

يشار إلى أن "ذا بريدج" يقع ضمن مشروع القناة الوجهة السياحية الترفيهية المميزة الحافلة بالفعاليات والأنشطة الاجتماعية في أبوظبي والمتكونة من 7 مناطق رئيسية.

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