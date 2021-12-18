اليافعي بطل الجولة الختامية لزوارق الفورمولا4

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أسدل الستار أول من أمس على الجولة الختامية من بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا4، التي أقيمت تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي.

وسيطر أبناء الإمارات على المراكز الأولى في البطولة، وحصد سالم اليافعي المركز الأول بعد أن تصدر السباق في مراحله المختلفة بدءاً من تحدي أفضل زمن وحتى السباق الرئيسي، في حين حل في المركز الثاني محمد الحمادي وجاء أبو بكر المري ثالثاً.

ويشكل السباق أولى درجات السلم للمتسابقين من أجل الدخول في غمار المسابقات الخاصة بالفورمولا بأنواعها.

تأثير كبير

وجه ناصر الظاهري مشرف عام السباق، التحية إلى الفائزين في المنافسة وجميع المشاركين الذين قدموا لوحة النجاح في سباق الفورمولا4، مشدداً على أن هذا الجيل سيكون له حضور وتأثير كبير على استمرار التفوق والسيادة البحرية لأبطال الإمارات مستقبلاً على الساحة العالمية.

وقال: «أطلقنا هذه البطولة كي تكون مرحلة وصل بين سباقات الفورمولا العالمية والسباقات المحلية، وأيضاً من أجل أن تكون اكتشافاً للمواهب البحرية مبكراً، والعمل على صقل مهاراتهم وتبنيهم مستقبلاً، وكشفت البطولة في أول نسخة لها عن توافر الموهبة لدى عدد كبير من الشباب الإماراتيين وأيضاً قدرتهم على أن يقدموا مستويات متميزة مستقبلاً على المستوى العالمي».

وشدد الظاهري على أن البطولة حالياً لا تزال في طور الإعداد والتجهيز، ومن المنتظر أن يكون هناك ارتفاع في عدد الزوارق المشاركة في النسخ المقبلة، وكشف عن تلقي اللجنة المنظمة ومن الآن طلبات عدة بالرغبة في المشاركة في نسخة الموسم المقبل.

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