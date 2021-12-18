أبوظبي ستورمز بطل الكأس الغالية لهوكي الجليد

المصدر: أبوظبي - وام

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توج فريق أبوظبي ستورمز بلقب بطولة صاحب السمو رئيس الدولة لهوكي الجليد، في نسختها السابعة، بعد تغلبه على فريق الرئيس البيلاروسي 2 ـ 1 في المباراة النهائية للبطولة بصالة التزلج بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، فيما انسحب فريق شاهين الإماراتي من مواجهة تحديد المركز الثالث أمام سلوفاكيا.

وأقيمت منافسات البطولة على مدار 4 أيام بدعم ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 5 فرق من الإمارات وألمانيا وبيلاروسيا وسلوفاكيا، وحضر النهائي هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، وحمد عبيد الشرياني المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشتوية، وأندري لوشينوك السفير البيلاروسي لدى الدولة،

وأكد هامل القبيسي أن النجاح الذي تحققه البطولة الغالية ثمرة إعداد وتخطيط، مشدداً على أن متابعة واهتمام القيادة الرشيدة وراء النجاح المستمر للبطولة، وفوز فريق أبوظبي ستورمز بالكأس مستحق هو نتيجة إعداد وتطوير مستمر، كما أن المستويات الكبيرة التي شهدتها النسخة السابعة كانت أفضل إعداد للاعبي منتخبنا للمشاركة في كأس العالم أبريل المقبل في لوكسمبورغ، وبطولة مجلس التعاون في الكويت.

وأكد حمد عبيد الشرياني المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشتوية أن النسخة السابعة من البطولة حققت النجاح المطلوب، منوهاً أنها النسخة الأقوى من البطولة، من حيث مستوى الفرق والتنافس الكبير خلال المباريات والحضور والمتابعة التي حظيت بها الفعاليات، ويؤكد هذا أهمية البطولة ودورها المهم في دعم مكانة الإمارات العالمية ومواصلة للنجاحات التي تنتظم كافة القطاعات بالدولة.

وأهدى جمعة محمد الظاهري قائد فريق أبوظبي ستورمز الفوز بلقب بطولة رئيس الدولة لهوكي الجليد للقيادة الرشيدة وسمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان.

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