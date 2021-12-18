شباب الأهلي بطل «نخلة ديرة للدراجات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، انطلاق سباق نخلة ديرة للدراجات الذي أقيم صباح أول من أمس والذي سيطر فيه فريق شباب الأهلي على المراكز الثلاثة الأولى فئة الأندية كبار، وذلك بحضور رئيس الاتحاد منصور بوعصيبه، وبمشاركة 132 مشاركاً في السباق الذي امتد لمسافة 91 كلم، وشهد مشاركة رائعة من كافة فرق الهواة والأندية في انطلاقة واحدة وهو ما ساعد في وصول معدل السرعة إلى 45.6 للفائز بالسباق.

حضر السباق نائب رئيس مجلس الإدارة خليفة بن عمير، والأمين العام ياسر الدوخي وخلود الظاهري رئيسة اللجنة النسائية ونايف جكه رئيس لجنة الحكام.

وتوجه منصور بوعصيبه، بالشكر إلى شركة نخيل لإقامة هذا السباق الرائع في نخلة ديرة، وتعاونها الدائم مع الاتحاد لتنظيم سباقات الدوري المحلي.

نجاح

ونجح دراجو فريق شباب الأهلي من الفوز بالمراكز الثلاثة الأولى لسباق الأندية كبار، وجاء في المركز الأول جابر المنصوري، وعبد الرحمن البلوشي وصيفاً ومحمد المنصوري في المركز الثالث، أما فئة تحت 23 سنة أندية فاز فيها عبدالله الحمادي من نادي أبوظبي بالمركز الأول وجاء حمد المهيري من نادي النصر وصيفاً وعبد العزيز الهاجري من نادي شباب الأهلي في المركز الثالث.

كما نظم الاتحاد صباح أمس سباق الإناث لمسافة 36 كلم والشباب لمسافة 60 كلم، وشهد حضور رئيس مجلس الإدارة أيضاً لمنافسات السباق، وتواجد ياسر الدوخي وخلود الظاهري، رئيسة اللجنة النسائية التي أعطت إشارة انطلاق السباق.

وأكدت خلود الظاهري أن الفترة القادمة سوف تشهد زيادة الاهتمام بمنتخب الإناث سيدات وشابات لزيادة قاعدة المشاركة وضم لاعبات جدد للمنتخبات الوطنية بعد النجاح الكبير في البطولة العربية للدراجات بمصر، وأوضحت وجود مستويات جيدة في سباق أمس ومعدل سرعة مرتفع يظهر مدى الاهتمام باللعبة من جانب اللاعبات.

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