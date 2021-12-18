«بن دري» بطل كأس تشرشل للبولو

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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توج فريق بن دري للبولو بطلاً لكأس ونستون تشرشل للبولو 2021، بعد أن فاز على فريق الحبتور القوي وللمرة الثانية خلال أسبوع وبنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، لتصبح الكأس الثالثة التي يفوز بها الفريق على التوالي بعد أن فاز ببطولة الحبتور على «كأس إكسبو» وبطولة عيد الاتحاد الخمسين.

وأعرب خالد بن دري كابتن الفريق عن سعادته بالفوز بالكأس ولقب أفضل لاعب معاً، مشيراً إلى أن غياب محمد بن دري عن الفريق في المباراتين الماضيتين أثر على الفريق بشكل كبير، لذلك بذلنا جهداً مضاعفاً حتى لا ندخل في حسابات معقدة، والحمد لله نجحنا في الفوز بالكأس.

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