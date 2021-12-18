الإمارات وأبوظبي يفتتحان «دولية غنتوت للبولو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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يفتتح فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وفريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني ظهر بعد غدٍ بنادي غنتوت منافسات بطولة الإمارات الدولية للبولو التي ينظمها نادي غنتوت برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، والتي تعقبها مباراة غنتوت حامل اللقب بقيادة ناصر الشامسي مع فريق بنجاش الذي يقوده حيدر بنجاش.

ويشارك في البطولة أربعة من فرق النخبة وهي فريق الإمارات، وفريق غنتوت حامل لقب بطولة 2020، وفريق أبوظبي بجانب فريق بنجاش، ورصد النادي بتوجيهات سمو رئيس النادي جوائز مالية قيّمة، بجانب الهدايا التذكارية، والعينية، إضافة إلى هدايا الجمهور التي سيتم السحب عليها في الحفل الجماهيري الختامي الذي استعد له النادي.

وأكد النادي اكتمال الاستعدادات للبطولة في نسختها 21 خلال مؤتمر صحافي بحضور سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس النادي، وحمد عبد الله الشيخ المدير التنفيذي للنادي واللاعب يوسف بن دسمال ممثلاً للفرق الأربعة المشاركة.

ورحب سعيد بن حوفان بالفرق المشاركة والجهات المساهمة في نجاحات النادي الرياضية والتنظيمية، والتي تتواصل ضمن برنامج النادي السنوي من خلال تنظيم البطولة الاستثنائية الدولية السنوية الـ 21، مؤكداً حرص نادي غنتوت على استمرار البطولة القوية التي ساهمت في تعريف المجتمع الرياضي على مستوى الدولة والمنطقة برياضة البولو.

كما نقل حمد عبد الرحمن الشيخ تحيات وترحيب سمو رئيس النادي بالجميع، شاكراً لمجلس أبوظبي الرياضي اهتمامه ودعمه المستمر للنادي، وكذا الشركات الراعية والجهات المساهمة في إنجاح فعاليات النادي.

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