"غازي" بطلاً لسباق المحامل الشراعية 22 قدماً بمهرجان منصور بن زايد البحري

المصدر: وام

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توج المحمل "غازي" لأحمد سعيد سالم الرميثي بطلاً لسباق 22 قدماً للمحامل الشراعية الذي أقيم يوم أمس ضمن مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بمدينة السلع بمنطقة الظفرة.

وأقيم المهرجان الذي استمر ثلاثة أيام بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وتم رصد أكثر من ستة ملايين درهم وثلاث سيارات جوائز للمشاركين في السباقات وكذلك المسابقات المجتمعية.

وحصل البطل "غازي" على 30 ألف درهم جائزة المركز الأول فيما حصل "صاروخ" لعبد العزيز محمد عبد الرحمن محمد على المركز الثاني وجائزة مالية قدرها 27 ألف درهم، بينما جاء "طوفان" لأحمد سعيد أحمد المرزوقي في المركز الثالث وحصل على 25 ألف درهم، أما المركز الرابع فكان من نصيب "الصاروخ" لسعيد محمد سعيد البهلولي وحصل على 23 ألف درهم، وخامساً جاء "تهديد" لسلطان عبد الله أحمد آل علي وحصل على 21 ألف درهم.

وعقب ختام السباق توج معالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وأحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط بلجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

وشهد المهرجان الذي أقيم على مدار ثلاثة أيام إقبالاً كبيراً من الجماهير للمشاركة في الفعاليات المجتمعية وكذلك من البحارة وأهل التراث للمشاركة في السباقات التراثية.

من جهته وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على دعم سموه للمهرجان وإطلاق اسم سموه على الحدث، مؤكداً أن المهرجان حقق نجاحات كبيرة من خلال المشاركة الواسعة من كافة فئات المجتمع سواء من أهلنا في منطقة السلع أو من خارجها.

ووجه الشكر إلى لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي برئاسة معالي اللواء فارس المزروعي مؤكداً أن التعاون المثمر بشكل مستمر مع اللجنة دوماً ما يحقق الأهداف المرجوة بالحفاظ على تراث الأباء والأجداد وغرسة في نفوس الشباب الصغير.

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