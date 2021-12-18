كأس مبادلة العالمية تحتفي بموسم صيد اللؤلؤ تكريماً لتراث الإمارات

المصدر: وام

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كشف منظمو بطولة مبادلة العالمية للتنس عن التصميم الرسمي لكأس البطولة في دورتها الثالثة عشرة، والذي يحمل اسم موسم صيد اللؤلؤ تكريماً لتراث الإمارات العريق في الغوص بحثاً عن اللؤلؤ.

ويرمز الكأس الذي تمّ تصميمه من قبل شركة لاسفيت، الشريك الرسمي لكأس البطولة، إلى إناء "الديين" المصنوع من خيوط متشابكة والذي اعتاد صيادو اللؤلؤ لفه حول رقبتهم أثناء جمع المحار.

من جانبه كشف جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه، الجهة المنظمة للبطولة عن الدوافع لتصميم الكأس بهذا الشكل، وقال: "نسعى في كل دورة إلى تقديم تصميمٍ فريد يجسّد ثقافة الإمارات وإرثها، لذا صُمِّم كأس احتفاءً بإحدى الركائز الأساسية لتراث الدولة، إذ لعب صيد اللؤلؤ دوراً رئيسياً في حياة العديد من الأجيال ويسعدنا تسليط الضوء عليه".

فيما قال ليون جاكيميتش، مالك ورئيس شركة لاسفيت: "يسرّنا أن نتمكن من الربط بين عالمي التصميم والرياضة من خلال بطولة مبادلة العالمية للتنس، ونفخر برؤية مجموعة من أفضل لاعبي التنس في العالم يرفعون الكأس في أبوظبي".

ويشهد اليوم الختامي للبطولة مباراتين قويتين لتحديد الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث يتواجه كل من رافاييل نادال ودينس شابوفالوف في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما يواجه أندي موراي خصمه الروسي أندريه روبليف في المباراة النهائية للبطولة.

وإلى جانب منافسات التنس الاحترافية، تستضيف قرية التنس مجموعةً من الفعاليات الترفيهية والنشاطات التفاعلية بما فيها دورات تدريبية يشرف عليها نجوم التنس، وجلسات حوار مباشرة مع اللاعبين، وعروض الطعام والشراب المتنوعة والنشاطات المخصصة للأطفال وغيرها الكثير.

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