محمد بن سليّم رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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فاز محمد بن سليّم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، بطل الشرق الأوسط للراليات السابق، برئاسة الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» لمدة 4 سنوات خلفاً للفرنسي جان تود الذي شغل منصبه منذ عام 2009.

وحصل بن سليّم على نسبة 61.62 % في الانتخابات التي أجريت في مقر «فيا» في باريس، فيما نال منافسه البريطاني غراهم ستوكر 36.62 %، وبات بن سليّم الذي كان يشغل منصب نائب رئيس «فيا» للشرق الأوسط، أوّل رئيس غير أوروبي يتسلم رئاسة أعلى هيئة تشرف على رياضة السيارات منذ تأسيسها عام 1904.

وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن كفاءة أبناء الإمارات، هي الرهان الحقيقي للقيادة الرشيدة في تحقيق الإنجازات العالمية، نبارك للأخ محمد أحمد بن سليّم، فوزه برئاسة الاتحاد الدولي للسيارات FIA، ليكون أول عربي يتقلّد هذا المنصب، متمنين له مزيداً من التوفيق والنجاح.

وبارك سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، فوز محمد أحمد بن سليّم برئاسة الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» .

وقال سموه على موقعه على «تويتر»: «نبارك للحركة الرياضية الوطنية فوز الأخ محمد أحمد بن سليّم برئاسة الاتحاد الدولي للسيارات، محمد نموذج للاحتراف والإبداع الرياضي، وهو خير من يمثل الإمارات في المجتمع الرياضي العالمي، واثقون من أن الاتحاد برئاسته سيحقق الكثير من الإنجازات، كل التوفيق له».

وقال محمد بن سليّم في تصريح على موقع «موتورسبورت»: «منحتني رياضة السيارات الكثير، أغلب فترات حياتي»، مضيفاً «كسائق طوال عشرين عاماً، أحرزتُ الفوز 14 مرة في بطولة الشرق الأوسط للراليات، ثم استلمت مركزاً تنظيمياً لرياضة السيارات في موطني. أعتقد أن الوقت حان لردّ ذلك للرياضة والاتحاد الدولي».

وأكد أنه متحمس لإحداث تغيير وتحسين، في منظومة الاتحاد الدولي.

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