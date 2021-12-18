روبليف وموراي إلى نهائي «مبادلة للتنس» وإنجاز ذهبي لأنس جابر

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

تأهل كل من أندريه روبليف وأندي موراي إلى المباراة النهائية لبطولة مبادلة العالمية للتنس المقررة اليوم، وتمكن روبليف من حسم الفوز على الكندي دينس شابوفالوف، بعد مباراة استثنائية 3 - 36، و7 - 6 و 6 - 4، وتغلب موراي على نظيره الإسباني نادال بعد مباراة مميزة نبضت بالحماس، وألهبت تشجيع الجمهور، بنتيجة 6-3، و 5 - 5، و 7 - 5.

وسطرت التونسية أُنس جابر صفحة ذهبية لتصبح أول لاعبة عربية تشارك في بطولة مبادلة العالمية للتنس وتحصد لقبها منذ انطلاقة البطولة في عام 2009، وتمكنت من الفوز على منافساتها بليندا بنشيتش حاملة ذهبية أولمبياد طوكيو بمجموعتين لمجموعة واحدة بعد مباراة مميزة في ختام اليوم الأول للبطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز