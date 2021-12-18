«شاهين» بطل «شراعية 60 قدماً» في مهرجان منصور بن زايد البحري

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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توج أمس «شاهين» لحمدان سعيد جابر الحربي، بطلاً لسباق المحامل الشراعية فئة 60 قدماً ضمن مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في مدينة السلع بالمنطقة الغربية، وحصل البطل على 240 ألف درهم وسيارة جائزة المركز الأول، واحتل المركز الثاني «الظفرة» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وحصل على 210 آلاف درهم وسيارة.

فيما كان المركز الثالث من نصيب «التبر» لراشد محمد راشد بن غدير وجائزته 200 ألف درهم وسيارة، وجاء «براق» لمعالي الفريق مصبح راشد مصبح الفتان رابعاً بجائزة 145 ألف درهم، فيما احتل «غازي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، المركز الخامس وجائزته 140 ألف درهم، وحقق «نمران» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، المركز السادس بجائزة 130 ألف درهم.

وجاء «أطلس» لأحمد راشد جمعة راشد السويدي، سابعاً ونال 125 ألف درهم، فيما حل «زيورخ» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في المركز الثامن وجائزته 120 ألف درهم، وجاء «العديد» لحمد راشد محمد الرميثي تاسعاً، وحصل على 115 ألف درهم، وحل في المركز العاشر «الطف» لمحمد راشد مصبح الرميثي، وحصل على آلاف درهم.

توج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وأحمد ثاني مرشد الرميثي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتد، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

شارك في السباق 100 محمل شراعي، وشهد منافسة شرسة لنيل شرف المهرجان الذي يحمل اسم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ومن المقرر ختام المهرجان الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي اليوم بسباق الريجاتا لقوارب الأبتمست والليزر ومسابقة الصيد.

فعاليات تراثية

وشهدت الفعاليات في القرية التراثية تفاعلاً كبيراً من أهل مدينة السلع وعشاق التراث البحري من المشاركين والزوار، كما توجد مجموعة من السباقات التي يتضمنها الحدث أبرزها سباقات التجديف الشراعي والريجاتا وبطولات كرة القدم والطائرة الشاطئية ومنافسات الجري والصيد وغيرها من الفعاليات التي يعشقها أهل البحر تناسب كافة الأعمار، وهو الهدف الذي أقيم لأجله المهرجان من أجل إشراك كافة فئات المجتمع وتعريفهم بالتراث الوطني الأصيل.

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