الهاشمي: بطولة بمواصفات عالمية.. وجوجيتسو الإمارات الفائز الأول

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أشاد عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، بالمستوى الفني الكبير للبطولة وتألق اللاعبين واللاعبات على البساط.

والمنافسة غير المسبوقة بين الأكاديميات والأندية على مستوى الدولة، منوهاً بأهمية إضافة منافسات فئة السيدات إلى نظام البطولة، ما عزز من أجواء المنافسة والحماس في ظل الإنجازات المشهودة والمردود الكبير لبنات الوطن على الساحة المحلية والدولية.

وأضاف: إن مستوى البطولة ومنذ انطلاق الجولة الأولى لمنافساتها، سار بوتيرة تصاعدية وارتفع نسق الأداء جولة بعد أخرى، الأمر الذي يؤكد أن البطولة وبالرغم من كونها مسابقة محلية إلا أن مواصفاتها أقرب إلى العالمية، مشدداً على أن الفائز الأول هو جوجيتسو الإمارات، وأن أبرز المكاسب التي تحققت هو تقديم نخبة مميزة من المواهب الجديرة بتمثيل المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات القادمة.

وعبر الهاشمي عن عميق الامتنان للقيادة الرشيدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقال: بتوجيهات سموه ورؤيته الثاقبة أصبحت رياضة الجوجيتسو الإماراتية نموذجاً يحتذى به في التميز والإبداع، وباتت العاصمة أبوظبي المحطة الرئيسية التي يتطلع إليها كل عشاق ومحبي ونجوم هذه الرياضة من جميع أنحاء العالم.

وثمّن عبد المنعم الهاشمي الدور الكبير الذي تلعبه الأندية والأكاديميات للنهوض برياضة الجوجيتسو وتكامل جهودها مع رؤية وبرامج الاتحاد لتطوير اللعبة ونشرها وصناعة الأبطال، موضحاً أن الأندية والأكاديميات شركاء للاتحاد في النجاح والعمل لترجمة رؤية القيادة في تحقيق الريادة وجعلها واقعا ملموساً.

إنجازات

وحول الإنجازات التي تحققت خلال الموسم الحالي، أوضح الهاشمي أن هذا الموسم شهد إنجازات كبيرة، حيث نجح الاتحاد في تنظيم 24 بطولة محلية وعالمية، وأن أبناء وبنات الإمارات تمكنوا من تحقيق 71 ميدالية ملونة في بطولات دولية لها وزنها، وهي بطولة آسيا وبطولة العالم في أبوظبي، مشيراً إلى أن الاتحاد ما زال في منتصف المشوار وأن المسؤولية أكبر في المستقبل للوصول إلى الرقم واحد عالمياً.

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