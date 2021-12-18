بانايوتوس: تنتظرنا مهمة كبيرة في 2022

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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عبّر بانايوتوس ثيودوروبوليس عن سعادته بحضور نهائيات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مشيراً إلى أن المنافسات التي تابعها في الجولة الختامية اليوم ترقى إلى مستوى منافسات عالمية.

وأوضح أن الفرحة التي وجدها على وجوه اللاعبين والمدربين واللاعبات والمدربات واحتفالاتهم بعد التتويج رسالة من الرسائل المهمة التي تحظى بها رياضة الجوجيتسو، حيث إنها تقدم الفرحة والسعادة للجميع، وتكافئ كل المجتهدين والمبدعين، وأنه جاء إلى أبوظبي حيث مقر الاتحاد الدولي لعقد عدة اجتماعات مهمة في مكتبه عبر تقنية الاتصال المرئي مع عدد من الشركاء لتقييم الأداء في الموسم الماضي، ومتابعة الاستعدادات للموسم المقبل 2022،الذي سيكون حافلاً بالأحداث والبطولات، وأنه سيكون فخوراً جداً بمتابعة ميلاد بطولة كأس العالم للأندية من أبوظبي، التي ستشهد تصفيات أندية آسيا المؤهلة للبطولة العالمية التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

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