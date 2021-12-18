بني ياس و«بالمز» بطلا الرجال والسيدات في كأس رئيس الدولة للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

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اختتمت أمس منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بعد منافسات مثيرة في ظل حضور جماهيري كبير وأقيمت مراسم تتويج مبهرة للفائزين والفائزات بالمراكز الأولى لكل فئة من الفئات بداية بالناشئين ومروراً بالشباب وانتهاءً بالكبار.

وشهدت الجولة النهائية من المنافسات مشاركة 5 أندية وأكاديميات وهي العين، والوحدة، وبني ياس، وبالمز الرياضية «تيم 777»، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس إذ تنافست بقوة بنظام الحزام المفتوح.

وحضر ختام المنافسات عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وبانايوتوس سورودوبولاس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والعميد ناصر خادم الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس الرياضي.

والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومنصور الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد، وخواكيم ثومفارت المدير العام للاتحاد الدولي للجوجيتسو.

وفي منافسات الرجال فاز بني ياس باللقب عن فئة الكبار فوق 18 عاماً وحل الوحدة وصيفاً، والعين ثالثاً، وتمكن نادي بني ياس من حسم لقب فئة الشباب تحت 18 عاماً، وحل العين وصيفاً، والوحدة ثالثاً، وفي فئة الناشئين تحت 16 عاماً فاز الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس باللقب، وحل العين وصيفاً، وبالمز الرياضية في المركز الثالث، وعلى صعيد فئة السيدات فازت أكاديمية بالمز الرياضية تيم 777 باللقب عن فئة الكبار فوق 18 عاماً، وحل الوحدة وصيفاً، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث.

وحسم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس لقب فئة الشابات تحت 18 عاماً، وحل العين وصيفاً، وبالمز الرياضية في المركز الثالث، وفي فئة الناشئات تحت 16 عاماً فاز الوحدة باللقب، وحلت بالمز الرياضية وصيفاً، والعين في المركز الثالث.

من ناحيته أهدى أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الفوز بكأسي المركز الأول للناشئين تحت 16 سنة والسيدات تحت 18 سنة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله، وإلى قرينة سموه الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي مثمناً الدور الكبير لمجلس الشارقة الرياضي للدعم والرعاية.

وأكد أن الجهود التي يبذلها اتحاد الإمارات للجوجيتسو برئاسة عبدالمنعم الهاشمي والرؤية الثاقبة تناغمت بشكل متميز مع توجهات إدارة النادي وأسفرت عنها نتائج متميزة تضع النادي في الواجهة، مشيراً إلى أن أولويات النادي ترتكز على العمل مع الفئات السنية. وحرص العويس على تهنئة اللاعبين واللاعبات وإدارييهم سواء من فاز بالميداليات أو من لم يحالفهم التوفيق، وكذلك أولياء الأمور الذين دعموا أبناءهم.

الأغلى

وأكد سالم نايف الكثيري المدير التنفيذي لشركة الألعاب الرياضية لنادي بني ياس أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة هو اللقب الأغلى محلياً، ويعد من أبرز بطولات الاتحاد التي تسهم في تسليط الضوء على المواهب الجديدة، ورفد المنتخب بالنجوم القادرين على المنافسة عالمياً.

وأشار إلى أن فرحة بني ياس مضاعفة لأن نجوم النادي تمكنوا من الحفاظ على لقبهم العام الثاني على التوالي ما يعد مؤشراً قوياً إلى نجاح استراتيجية النادي ورؤيته بدعم لا محدود من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس النادي وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان النائب الأول، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان النائب الثاني، وأعضاء مجلس إدارة النادي الحريصين على أن يكون النادي في الطليعة دائماً.

وقال عبدالرحمن جاسم المرزوقي لاعب الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والحائز لقب البطولة عن فئة الناشئين تحت 16 عاماً: «كانت بطولة شيقة شهدت منافسات قوية ونحمد الله على هذا التتويج الكبير والنتائج المشرفة وتحقيق الفوز بالكأس الغالية التي تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله».

وأضاف: أتقدم بالتهنئة إلى المدرب القدير إبراهيم الحوسني، وإلى نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، نظير هذا الأداء القوي والتفوق في جميع مراحل المنافسة. لقد تحقق الفوز بهذا اللقب نتيجة للجهد المبذول من قبل اللاعبين والخبرات التي اكتسبناها من الاحتكاك مع أبرز لاعبي العالم في شهر الجوجيتسو. وبيّن أن مستوى المنافسة فاق التوقعات في ظل الجهوزية الكبيرة التي ظهر عليها لاعبو الأندية، ولا سيما أن ما جمعهم كان هدفاً واحداً وهو الحصول على اللقب.

شعور لا يوصف

وقالت تريفا رضا لاعبة أكاديمية الوحدة من فئة الناشئات تحت 16 عاماً والتي حصدت اللقب مع ناديها شعورنا لا يوصف بالفوز بالمركز الأول عن فئة السيدات، إذ سيسجل التاريخ أننا حققنا أول لقب للبطولة في نظامها الجديد بعد أن كانت المنافسة تقتصر على فئة الرجال. لقد بذلنا كل ما بوسعنا وتمكّنا من التفوق على أندية قوية جداً ولكننا أظهرنا جهوزية كبيرة ومهارة عالية، وحققنا اللقب الأغلى.

وأضافت: حققنا الكثير من المكاسب في هذه البطولة، والمستفيد من هذه التظاهرة الجماهيرية الرائعة رياضتنا المحبوبة. نتقدم بالشكر لكل من أسهم في إنجاح الموسم الرياضي وإثراء أجندته بمثل هذه البطولات.

كأس رابطة أبوظبي اليوم

تنطلق اليوم بطولة كأس رابطة أبوظبي للمحترفين للأندية الآسيوية الأعلى تصنيفاً، في صالة جوجيتسو أرينا بالعاصمة أبوظبي بمشاركة أندية العين، وبني ياس، والوحدة، والجزيرة، وأكاديمية بالمز سبورت 777، وكوماندو جروب. وستشهد تلك البطولة المرتقبة مشاركة لافتة للاعبي الأندية من حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود للرجال والسيدات.

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