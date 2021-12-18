«فينا»: «الاتحاد أرينا» الأفضل عبر تاريخ المونديال

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

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عدّ الاتحاد الدولي للسباحة «فينا»، أن الاتحاد أرينا في جزيرة ياس بأبوظبي، أفضل مجمع استضاف بطولة العالم للسباحة داخل الأحواض القصيرة، على مدار تاريخ البطولة الدولية الكبيرة.

واستعرض «فينا» في موقعه الرسمي، عبر تقرير موسع روعة «الاتحاد أرينا»، وجاء فيه: أقيمت بطولة العالم للسباحة في مواقع مختلفة، بدءاً من حمامات السباحة الكلاسيكية إلى ساحة هوكي الجليد وقاعة التنس العملاقة، ولكننا الآن في أفضل الأماكن على الإطلاق في مجمع وفق أحدث طراز تم تحويله إلى مكان رائع للسباحة.

حيث يقع مجمع «الاتحاد أرينا» في جزيرة ياس بأبوظبي، الحديثة، بجوار حلبة مرسى ياس للفورمولا 1، ويضم كل ما يمكن تقديمه مجمعاً متعدد الأغراض، وأكثر من ذلك، فقد تم تشييده ليتماشى مع أحدث متطلبات الاستدامة ولا يخدم الحاضر فحسب بل الأجيال القادمة أيضاً.

وتابع التقرير: نال المجمع تقديراً رفيع المستوى، فقد حصل على جائزة أفضل تصميم للمباني المستدامة لهذا العام في حفل توزيع جوائز منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا للمباني الخضراء 2018، من خلال دمج أنظمة البناء الموفرة للطاقة والمياه والمعالجات المعمارية، يحقق الاتحاد أرينا 22.4٪ توفيراً في الطاقة، و28٪ توفيراً في المياه عاماً بعد عام.

الطاقة الاستيعابية

استعرض التقرير الطاقة الاستيعابية الكبرى له، التي تصل إلى 18 ألف متفرج، ويستضيف العديد من الأحداث بما في ذلك الحفلات الموسيقية الدولية واسعة النطاق والفعاليات الرياضية وتجمعات الشركات والفعاليات الخاصة واحتفالات المجتمع المحلي.

وباستخدام أحدث التقنيات تم تحويله إلى منشأة سباحة عالمية المستوى لبطولة العالم للسباحة، من خلال تركيب مسبح رئيس ومسبح آخر للإحماء، ويمكن للرياضيين الذين يمثلون أكثر من 180 دولة الاستمتاع بأقصى درجات الراحة في مناطق الفريق، في حين يتم أيضاً تلبية متطلبات الوسائط بالكامل.

مقارنة

وأوضح تقرير «فينا»، أنه مقارنة بأماكن إقامة النسخ السابقة لبطولة العالم، يبرز الاتحاد أرينا على الرغم من أن جميع المواقع المستخدمة في العقود الماضية قدمت شيئاً متميزاً وكانت بيئة السباق على أعلى مستوى، ومع ذلك، فإن الأبعاد والمساحة ومستوى الخدمات تتصدر جميعها ما رأيناه في الماضي.

وعلى الرغم من أنها ليست مسابقة، يمكن أن تذهب الميدالية الذهبية الأولى بالفعل إلى اللجنة المنظمة، إذ قاموا أيضاً بإنشاء مجموعة فريدة من الأماكن لمهرجان الألعاب المائية.

وأشار التقرير إلى أنه يمكن للسباحين من التخصصات الأخرى في المياه المفتوحة، والغطس، استخدام مرافق المجمع لاستعداداتهم قبل أن يخرجوا إلى مواقع الواجهة البحرية للرياضات الخاصة بهم، نظراً لوجود أماكن المنافسات الأخرى على مرمى حجر من المجمع، ربما تكون هذه أكثر بطولات «فينا» ودية للرياضيين على الإطلاق وهذا ما يهم في النهاية.

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