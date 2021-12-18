البطل غريغوريو يشارك في تنظيف شاطئ الباهية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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انضم السباح الإيطالي غريغوريو بالترينييري،«27 عاماً»، والذي قاد منتخب بلاده لتحقيق الميدالية الذهبية لسباق التتابع المختلط في المياه المفتوحة ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي للألعاب المائية، إلى أفراد مجتمع أبوظبي وهيئة البيئة – أبوظبي للمشاركة في حملة تنظيف شاطئ الباهية في جزيرة ياس.

ويشارك السباح في الفعاليات والأنشطة المرتبطة بحماية البيئة، والمبادرات التي تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي للحفاظ على البيئة، ضمن أكثر من 20 متطوعاً ومن ضمنهم مجموعة من السباحين من نادي «سول سبورتز» للمشاركة في حملة التنظيف، والإسهام في الحد من تدفق النفايات إلى المحيطات، ومكافحة التلوث وما يسببه من خطر ودمار للحياة البحرية.

وكان السباح الإيطالي قاد منتخب بلاده للفوز في أول سباق تتابع مختلط في اليوم الأول من مهرجان أبوظبي للألعاب المائية، لمسافة 6 كيلومترات، منهياً السباق في 15:49.1 دقيقة ليكون المتسابق الأسرع بين الفرق التسعة.

وسبق أن حصد بالترينييري الميدالية الفضية في سباق 800 متر سباحة حرة، والميدالية البرونزية في سباق الماراثون في المياه المفتوحة لمسافة 10 كم في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وانضم أخيراً إلى فعاليات شملت لقاء السلحفاة «دانة» تعويذة بطولة العالم للسباحة 25 متراً الحاضرة في مختلف الفعاليات، والزيارات المدرسية والأنشطة الرياضية المجتمعية. وتنتمي السلحفاة «دانة» لفصيلة السلاحف البحرية صقرية المنقار، وتواجه هذه السلاحف خطر الانقراض، ولذلك تعمل هيئة البيئة - أبوظبي جاهدة لإعادتها إلى بيئتها الطبيعية.

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