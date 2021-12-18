كندا قمة سباحة العالم والمطاردة أمريكية

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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حافظت كندا على صدارتها بطولة العالم للسباحة (25 متراً) المقامة في أبوظبي، مع ختام منافسات اليوم الثاني من البطولة، بعدما رفعت رصيدها في مقدمة الترتيب العام للبطولة إلى 3 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين، متقدمة على الولايات المتحدة التي جاءت في المركز الثاني بذهبيتين و3 ميداليات فضية و5 برونزيات، في مطاردة قوية

وكانت منافسات البطولة تواصلت، أمس، بصالة الاتحاد آرينا بجزيرة ياس بأبوظبي، وشهدت الفترة الصباحية التصفيات التأهيلية، فيما شهدت الفترة المسائية التي انطلقت عند السادسة مساء، 8 سباقات نهائية.

وجاءت السويد في المركز الثالث في الترتيب العام بعدما نجحت في حصد ميداليتين ذهبيتين وبرونزية في منافسات أمس، لترفع رصيدها إلى ذهبيتين وبرونزيتين، فيما احتلت إيطاليا المركز الرابع بميدالية ذهبية و3 فضيات وبرونزية.

ورغم حصد الولايات المتحدة الأمريكية خمس ميداليات في اليوم الثاني، إلا أن كندا استطاعت الحفاظ على صدارتها بعد أن حصدت ذهبية سباق 4X50 متراً حرة تتابعاً مختلطاً، إضافة إلى فضية سباق 100 متر ظهراً للسيدات.

ونجحت السويد في الفوز بسباق التتابع 4X50 متراً المتنوع للسيدات ليعادل الفريق السويدي الرقم العالمي السابق والمسجل باسم الفريق الأمريكي في بطولة العالم في الصين عام 2018 بزمن 1.42.38 دقيقة، وبفارق 1.23 ثانية عن الفريق الأمريكي الذي حل ثانياً، وثالثاً الفريق الهولندي.

الذهبية الثانية

وأهدى شين كاساس الولايات المتحدة الأمريكية الذهبية الثانية في البطولة بعد بفوزه بسباق 100 متر ظهراً للرجال، متفوقاً على الروسي كليمنت كوليزنيكوف، والروماني روبرت جلينتا الذي أنهى السباق في المركز الثالث.

وشهد سباق 200 متر فراشة للسيدات فوز الصينية يوفي زهانغ بالميدالية الذهبية الأولى للصين في البطولة، وأنهت السباق في زمن قدره 2.03.01 دقيقة.

وسجل البيلاروسي إليا شيمانوفيتش رقماً قياسياً جديداً للبطولة بعد فوزه بسباق 100 متر صدراً للرجال بزمن 55.70 ثانية، فيما احتل المركز الثاني الإيطالي نيكولو مارتينيغي، وثالثاً الأمريك ينيك فينك.

وحصد الكوري الجنوبي صن وو هوانغ ذهبية سباق 200 متر حرة للرجال، فيما نالت السويدية لويز هانسن ذهبية سباق 100 متر ظهراً للسيدات، واختتمت النهائيات بسباق 4X50 متراً حرة تتابعاً مختلطاً والذي فاز به الفريق الكندي، وجاء في المركز الثاني هولندا، وفي المركز الثالث روسيا.

تألق عربي

وشهدت منافسات اليوم الثاني أول تألق عربي في البطولة عن طريق السباح المصري الشاب يوسف رمضان الذي نجح في التأهل إلى نهائي سباق 100 متر فراشة للرجال بعد تحقيقه ثالث أسرع زمن في نصف النهائي، ليصبح أول سباح عربي في النسخة الحالية من البطولة التي يبلغ فيها نهائي أحد السباقات، إذ من المقرر أن يشارك في السباق الذي يقام مساء اليوم السبت.

وسجل يوسف رمضان 49.60 ثانية في أفضل زمن يحققه السباح الواعد منذ مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020.

وكان يوسف رمضان قد خرج من النصف النهائي في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في طوكيو الصيف الماضي، وكان قد حقق فيها أفضل زمن له في سباق 100 متر فراشة بتوقيت 51.67 ثانية.

وحقق يوسف رمضان 4 ميداليات متنوعة في البطولة العربية للناشئين التي أقيمت في المغرب عام 2019، إذ حصد 3 ذهبيات في منافسات 4X100 تتابعاً حرةً للرجال و4X200 تتابعاً حرة، و4X100 تتابعاً حرة مختلطاً، وميدالية فضية في منافسات 4X100 متنوعاً.

فيما ودعت فريدة عثمان منافسات سباق 100 متر فراشة بعد خروجها من التصفيات التأهيلية، لتنضم إلى التونسي أحمد الحفناوي صاحب الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية لسباق 400 متر حرة، والذي ودع منافسات سباق 400 متر حرة في اليوم الأول بعد أن حل عاشراً في التصفيات.

عمومية

من جهة أخرى يعقد الاتحاد الدولي للسباحة، اليوم، الجمعية العمومية غير العادية، على هامش بطولة العالم للسباحة (25 متراً) والتي تستضيفها العاصمة أبوظبي، بمشاركة 1100 سباح وسباحة من 180 دولة حول العالم وتستمر حتى 21 ديسمبر الجاري.

ويحضر الجمعية 200 من رؤساء الاتحاد الوطنية، لمناقشة عدد من الملفات على طاولة الجمعية والتي تهدف إلى رفع المعايير الأخلاقية في منظومة القوانين الدولية للاتحاد وفي بطولات الاتحاد الدولي.

وتعد التعديلات على النظام الأساسي من أبرز البنود التي ستناقشها الجمعية، إضافة إلى الحماية من التحرش والمضايقة وسوء المعاملة وقواعد السلوك، تحت عنوان إصلاح الأخلاقيات مع إقرار نظام التطبيق والاختصاص القضائي والسلوكيات المحظورة والعقوبات والقوانين وآلية التنفيذ من الاتحادات الأعضاء لهذه التعديلات المقترحة، إلى جانب مناقشة رفع جوائز الاتحاد الدولي لبطولاته المختلفة.

ويسعى الاتحاد الدولي لإيجاد بيئة رياضية تضمن تجارب إيجابية وصحية مرضية لجميع الأفراد وتعطي الأولوية لرفاهية وسلامة وحقوق كل مشارك في أي بطولة من البطولات بما يتوافق مع قواعد اللجنة الأولمبية الدولية.

ويتضمن جدول الأعمال بعد التحقق من النصاب القانوني خطاب الرئيس وتقريراً عن الأنشطة التي تم تنفيذها في الفترة الماضية بعد المؤتمر السابق.

ووضع المجلس الجديد المنتخب برئاسة حسين المسلم، الإصلاح شعاراً للدورة الحالية للاتحاد الدولي، مستفيداً من وجود 16 عضواً في المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد، من رياضيين شاركوا في الألعاب الأولمبية أو بطولة العالم أو البطولات القارية.

ودخل الاتحاد الدولي حقبة جديدة، تعتمد مبدأ الإصلاحات الضرورية التي يستحقها الرياضيون بشكل عام ورياضيو السباحة بشكل خاص، كما أنه يخطط للارتقاء بمنظومته لتواكب التطور والمستقبل، ويمثل التشريع من أجل التغيير في اللوائح والقوانين ضمن النظام الأساسي رأس الرمح، للوصول إلى هذه الغايات، وهي بدورها سيكون لها انعكاس على تحسين البيئة العامة للبطولات، وتمثل في الوقت نفسه درع حماية من السلوك السيئ مهما كان طابعه أو دافعه.

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