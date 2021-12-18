سالم غالب يحطم الرقم الإماراتي في 200 متر حرة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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حطم سباح المنتخب الوطني الصاعد سالم غالب رقمه الشخصي السابق وأفضل رقم سابق في الإمارات في سباق 200 متر حرة، وذلك عندما خاض تصفيات السباق أمس خلال مشاركته في بطولة العالم للسباحة (25 متراً) بأبوظبي.

وسجل غالب 1:52.94 دقيقة في التصفية التي تصدرها صباح أمس في ثاني أيام منافسات البطولة، ليكسر بذلك رقمه السابق الذي حققه في البطولة العربية بشهر أكتوبر الماضي في أبوظبي أيضاً وكان 1:53.36 دقيقة.

وأعرب سالم غالب عن سعادته بالمشاركة في البطولة لأول مرة في تاريخه والاحتكاك مع نجوم من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن التواجد في مثل هذه البطولات العالمية يساهم في تطور مستواه بشكل كبير، وأكد سالم أن معسكر الإعداد الخارجي الذي انتظم فيه بأوكرانيا برفقة يوسف المطروشي واستمر لمدة أسبوعين ساهم بالتأكيد في تحقيق رقم جديد في أقل من شهرين عن رقمه السابق.

يذكر أن سالم غالب كان حطم 10 أرقام قياسية جديدة في البطولة العربية للسباحة الماضية تحت 16-18 عاماً، وهو ضمن السباحين الموهوبين في برنامج الهيئة العامة للرياضة، حيث سيتم وضع برنامج تدريبي خاص له خلال الفترة المقبلة، وكان سالم قد أخفق في سباقه الأول بالبطولة 200 متر فراشة ولم يحقق رقمه الشخصي نتيجة رهبته من البطولة وتواجده لأول مرة في هذا المحفل العالمي.

من ناحية أخرى أخفق سباح المنتخب الوطني يوسف المطروشي في محاولته الأولى في سباق 100 متر حرة بعدما حقق 54:22 ثانية في حين أن رقمه الشخصي السابق هو 53:53 ثانية، وكان يبعد عن رقم التأهل بـ 20 جزءاً من الثانية فقط، ليتبقى له محاولة أخرى يوم الاثنين المقبل.

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