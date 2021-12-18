الياباني دايا سيتو يدخل تاريخ بطولات العالم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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دخل السباح الياباني دايا سيتو تاريخ بطولات العالم للسباحة بعدما بات رابع سباح في تاريخ بطولة العالم في الأحواض القصيرة الذي يحقق 5 ميداليات في 5 نسخ متتالية، وحقق سيتو ذهبية سباق 200 متر فردي متنوع في أول سباق يخوضه خلال بطولة العالم في أبوظبي، وذلك بعد أن تعرض لخيبات أمل في أولمبياد طوكيو الأخيرة بخروج صفر اليدين، ولكنه تمكن من بدء بطولة العالم بشكل قوي.

وكانت أول ميدالية ذهبية حصل عليها سيتو في بطولة العالم عام 2012 ولم يغب منذ ذلك الحين عن الذهب في 5 نسخ متتالية.

ويعد الأمريكي ريان لوكتي أكثر من فاز في بطولات متتالية، حيث حلق بميداليات في ست نسخ لمونديال العالم بداية من نسخة 2004 وحتى 2014، أما البريطاني جيمس هيكمان فقد نجح في حصد ميداليات في خمس نسخ بداية من 1997 وحتى نسخة 2004، فيما حلق الجنوب أفريقي تشاد لو كلوس بالتتويج في خمس نسخ أيضاً بداية من 2010 وحتى 2018.

وقال سيتو: كان التدريب رائعاً في الولايات المتحدة، وكان مختلفاً كثيراً عما نقوم به في اليابان، وكان من الرائع تجربة أساليب مختلفة، أنتظر كذلك المشاركة في بطولة العالم المقبلة في اليابان في شهر مايو المقبل.

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