14 منتخباً في «عربية الغولف» بالقاهرة

المصدر: القاهرة- فائز بجبوج

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تفتتح مساء اليوم البطولة العربية الـ 40 لرجال الغولف، وتقام المنافسات في ملعب نادي ديم لاند بمدينة 6 أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة، وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن يلقي عادل الزرعوني الأمين العام للاتحاد العربي للغولف كلمة الاتحاد العربي، خلال حفل الافتتاح الذي يتضمن بعض الفنون الشعبية المصرية.

كان الاتحاد المصري للغولف، اعلن خلال مؤتمر صحافي حضره نائب رئيس الاتحاد المصري وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للعبة، تيمور أبو الخير وعضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري غسان قباني ومحمد عطاالله، ومدير نادى غولف دريم لاند الدكتور حفني حجازي، مشاركة 14 دولة عربية في البطولة.

الوصول والتأقلم

يرأس بعثة الإمارات المشاركة خالد الشامسي الأمين العام للاتحاد، يرافقه اللاعبون احمد سكيك وعبيد الحلو وعبد الله القبيسي وخالد يوسف، فيما يتواجد عادل الزرعوني الأمين العام للاتحاد العربي واللواء «م» عبد الله الهاشمي، وقد أجرى منتخبنا حصة تدريبية صباح امس، للتأقلم مع أجواء البطولة واكتشاف أرضية الملعب بحفره الـ 18.

ويقام عند الحادية عشرة صباح اليوم ، الاجتماع الفني والتحكيمي بمقر إقامة الوفود بفندق سويس ان، لاعتماد كشوفات لاعبي المنتخبات المشاركة والاطلاع على نظام وشروط إقامة منافسات البطولة، وأكد الاتحاد المصري أن الإجراءات الاحترازية ستكون حاضرة بقوة على مدار أيام البطولة حفاظاً على سلامة الجميع من لاعبين وأجهزة إدارية وفنية وتحكيمية.

اختبار الكورونا

خضع جميع المشاركين لاختبار كورونا في قاعة الاجتماعات بفندق إقامة الوفود وفق الإجراءات الاحترازية، كما أقام اتحاد الغولف مساء أمس الجمعة حفل عشاء لرؤساء الوفود تحت رعاية المهندس ايمن حسين رئيس الاتحاد المصري للغولف.

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