18 ميدالية للإمارات في الكأس الغالية لألعاب القوى

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

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حقق فريق ألعاب القوى بنادي الإمارات المراكز الأولى و 18 ميدالية متنوعة في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لألعاب القوى، على مستوى الناشئين والسيدات والناشئات، وحصدت الناشئات 9 ميداليات ذهبية والمركز الأول، كما حاز فريق السيدات 8 ميداليات فضية في المركز الثاني، وحصل عبد الرحمن فهد على برونزية الناشئين.

وقام يوسف البطران رئيس مجلس إدارة النادي، وبحضور وليد عبد الكريم النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء المجلس بتكريم اللاعبين، ​وأشاد البطران بإنجاز اللاعبين واللاعبات والمدرب هادي كريم.

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