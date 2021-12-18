محمد الجوكر يفوز بجائزة الثقافة العربية للوفاء

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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فاز الزميل الإعلامي محمد الجوكر،المؤرخ الرياضي بجائزة الثقافة العربية للوفاء، ضمن جوائز الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، بعد الإعلان عن الفائزين أخيراً في العاصمة المصرية القاهرة.

ويملك الجوكر رصيداً من الإنجازات والجوائز في مسيرته الصحفية والإعلامية، أبرزها فوزه بجائزة الصحافة العربية في فئة الصحافة الرياضية في الدورة التاسعة 2010، و«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» 2015.

كما فاز بجائزة الدولة التقديرية 2010، وجائزة مؤسسة دبي للإعلام للموظف التخصصي، والوسام البرونزي من اللجنة الأولمبية الوطنية عام 1988، ووسام الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، وجائزة العويس الثقافية 2017، ووسام الاتحاد العربي للصحافة الرياضية العربية في عيد الإعلاميين العربي الرابع 2010، فضلاً عن مساهمته في العديد من الإصدارات التوثيقية للحركة الرياضية في الدولة على مدى 50 عاماً.

وتوجه محمد الجوكر بالشكر للقائمين على الجائزة في الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، حيث يعتبر الفوز بالجائزة بمثابة تحدّ جديد للمحافظة على هوية الوفاء من أجل استكمال مسيرة التوثيق للأعمال الرياضية.

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