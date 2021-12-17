ختام منافسات كأس رئيس الدولة للجوجيتسو وتتويج الفائزين

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اختتمت مساء اليوم منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بعد منافسات مثيرة في ظل حضور جماهيري كبير.. وأقيمت مراسم تتويج للفائزين والفائزات بالمراكز الأولى لكل فئة من الفئات بداية بالناشئين ومروراً بالشباب وانتهاءً بالكبار.

وشهدت الجولة النهائية من المنافسات اليوم مشاركة خمسة أندية وأكاديميات هي العين، والوحدة، وبني ياس، وبالمز الرياضية "تيم 777"، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس حيث تنافسوا بقوة بنظام الحزام المفتوح.

حضر ختام منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة سعادة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وبانايوتوس سورودوبولاس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعادة عارف حمد العواني ، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة العميد ناصر خادم الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس الرياضي، وسعادة العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومنصور الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وفهد علي الشامسي ، الأمين العام للاتحاد، وخواكيم ثومفارت مدير عام الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وعدد من مسؤولي الأندية والأكاديميات المشاركة.

وفي منافسات الرجال نجح نادي بني ياس بالفوز باللقب عن فئة الكبار فوق 18 عاما وحل الوحدة وصيفاً، والعين في المركز الثالث.. كما تمكن نادي بني ياس من حسم لقب فئة الشباب تحت 18 عاما، وحل العين وصيفاً، والوحدة ثالثاً، وفي فئة الناشئين تحت 16 عاماً فاز الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس باللقب، وحل العين وصيفاً، وبالمز الرياضية في المركز الثالث.

أما على صعيد فئة السيدات فقد تمكنت أكاديمية بالمز الرياضية تيم 777 من الفوز باللقب عن فئة الكبار فوق 18 عاماً، وحل الوحدة وصيفاً، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث، وتمكن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس من حسم لقب فئة الشابات تحت 18 عاماً، وحل العين وصيفاً، وبالمز الرياضية في المركز الثالث، وفي فئة الناشئات تحت 16 عاماً فاز الوحدة باللقب، وحلت بالمز الرياضية وصيفاً، والعين في المركز الثالث.

وأشاد سعادة عبدالمنعم الهاشمي بالمستوى الفني الكبير للبطولة وتألق اللاعبين واللاعبات على البساط، والمنافسة غير المسبوقة بين الأكاديميات والأندية على مستوى الدولة، منوهاً بأهمية إضافة منافسات فئة السيدات إلى نظام البطولة، ما عزز من أجواء المنافسة والحماس في ظل الإنجازات المشهودة والمردود الكبير لبنات الوطن على الساحة المحلية والدولية.

وعبر الهاشمي عن عميق الامتنان للقيادة الرشيدة ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الداعم الأول للرياضة والرياضيين إذ بتوجيهات سموه ورؤيته الثاقبة أصبحت رياضة الجوجيتسو الإماراتية نموذجا يحتذى به في التميز والإبداع، وباتت العاصمة أبوظبي المحطة الرئيسية التي يتطلع إليها كل عشاق ومحبي ونجوم هذه الرياضة من جميع أنحاء العالم.

وحول الإنجازات التي تحققت خلال الموسم الحالي، أوضح الهاشمي أن هذا الموسم شهد إنجازات كبيرة، حيث نجح الاتحاد في تنظيم 24 بطولة محلية وعالمية وتمكن ابناء وبنات الإمارات من تحقيق 71 ميدالية ملونة في بطولات دولية لها وزنها وهي بطولة آسيا وبطولة العالم في أبوظبي، لافتا إلى أن الاتحاد مازال في منتصف المشوار وأن المسؤولية أكبر في المستقبل للوصول إلى الرقم واحد عالميا.

وعبر بانايوتوس ثيودوروبوليس عن سعادته بحضور نهائيات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مشيراً إلى أن المنافسات التي تابعها في الجولة الختامية اليوم ترقى إلى مستوى منافسات عالمية.

من جانبه أكد سعادة أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أن الجهود التي يبذلها اتحاد الامارات للجوجيتسو تناغمت بشكل مميز مع توجهات إدارة النادي وأسفرت عنها نتائج مميزة تضع النادي في الواجهة، مشيراً إلى أن أولويات النادي ترتكز على العمل مع الفئات السنية.

وأكد سالم نايف الكثيري المدير التنفيذي لشركة الألعاب الرياضية لنادي بني ياس أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة هو اللقب الأغلى محلياً، ويعد من أبرز بطولات الاتحاد التي تسهم في تسليط الضوء على المواهب الجديدة، ورفد المنتخب بالنجوم القادرين على المنافسة عالمياً.

من جهته، قال اللاعب عبد الرحمن جاسم المرزوقي لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الحائز على لقب البطولة عن فئة الناشئين تحت 16 عاماً: إن البطولة شهدت منافسات قوية ونحمد الله على هذا التتويج الكبير والنتائج المشرفة وتحقيق الفوز بالكأس الغالية التي تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله".

من جانبها، قالت تريفا رضا لاعبة أكاديمية الوحدة من فئة الناشئات تحت 16 عاما والتي حصدت اللقب مع ناديها : "حققنا الكثير من المكاسب في هذه البطولة، والمستفيد من هذه التظاهرة الجماهيرية الرائعة هي رياضتنا المحبوبة.. نتقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجاح الموسم الرياضي وإثراء أجندته بمثل هذه البطولات ".

وعبر محمد الهاشمي مسؤول الأمن والمراسم في البطولة عن سعادته بالعمل ضمن فرق اتحاد الامارات للجوجيتسو، مشيراً إلى أنه فخور لكونه جزءا من المشهد المميز لرياضة الجوجيتسو في دولة الامارات، التي أصبحت تحتل القمة في العالم، وأن موسم 2021 كان من أنجح المواسم، وشهد العديد من الإنجازات الكبرى لأبطال وبطلات الإمارات.

على صعيد آخر ، تنطلق غداً السبت بطولة كأس رابطة أبوظبي للمحترفين للأندية الآسيوية الأعلى تصنيفاً، في صالة جوجيتسو أرينا بالعاصمة أبوظبي بمشاركة أندية العين، وبني ياس، والوحدة، والجزيرة، وأكاديمية بالمز سبورت 777، وكوماندو جروب.. وستشهد البطولة المرتقبة مشاركة لافتة للاعبي الأندية من حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود للرجال والسيدات.

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