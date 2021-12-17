المصري يوسف رمضان يتأهل لنهائي سباق 100 متر فراشة في مونديال السباحة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تأهل السباح المصري الواعد يوسف رمضان إلى نهائي سباق 100 متر فراشة للرجال في بطولة العالم للسباحة (25 متر) المقامة حالياً في أبوظبي.

ونجح السباح الذي يبلغ من العمر 19 عاماً في تحقيق ثالث أسرع زمن خلال نصف النهائي الذي أقيم مساء اليوم الجمعة في صالة الاتحاد آرينا بجزيرة ياس بأبوظبي.

وسجل يوسف رمضان 49.60 ثانية في أفضل زمن يحققه السباح الواعد منذ مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020.

وكان يوسف رمضان قد خرج من النصف النهائي في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في طوكيو الصيف الماضي، وكان قد حقق خلالها أفضل زمن له في سباق 100 متر فراشة بتوقيت 51.67 ثانية.

وحقق يوسف رمضان 4 ميداليات متنوعة في البطولة العربية للناشئين التي أقيمت في المغرب عام 2019، إذ حصد 3 ذهبيات في منافسات 4X100 تتابع حرة للرجال و4X200 تتابع حرة، و4X100 تتابع حرة مختلط، وميدالية فضية في منافسات 4X100 متنوع.

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