"شاهين" بطلا لسباق المحامل الشراعية في مهرجان منصور بن زايد البحري

المصدر: وام

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توج "شاهين" لحمدان سعيد جابر الحربي بطلاً لسباق المحامل الشراعية فئة 60 قدماً الذي أقيم أمس ضمن مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان البحري في مدينة السلع بالمنطقة الغربية، وشارك فيه 100 محمل شراعي.

ينظم المهرجان، الذي يختتم غداً السبت، نادي أبوظبي للرياضات البحرية ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وقد حصل البطل على 240 ألف درهم وسيارة جائزة المركز الأول.

واحتل المركز الثاني "الظفرة" للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وحصل على 210 آلاف درهم وسيارة، فيما كان المركز الثالث من نصيب "التبر" لراشد محمد راشد بن غدير وحصل على 200 ألف درهم وسيارة، ورابعاً جاء "براق" لمعالي الفريق مصبح راشد مصبح الفتان وحصل على 145 ألف درهم جائزة مالية، فيما احتل المركز الخامس "غازي" لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وحصل على 140 ألف درهم جائزة مالية، أما المركز السادس فكان من نصيب "نمران" للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وحصل على 130 ألف درهم جائزة مالية، وسابعاً "أطلس" لأحمد راشد جمعة راشد السويدي وحصل على 125 ألف درهم، فيما حل ثامناً "زيورخ" لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وحصل على 120 ألف درهم، وتاسعاً جاء "العديد" لحمد راشد محمد الرميثي وحصل على 115 ألف درهم، وفي المركز العاشر حل "الطف" لمحمد راشد مصبح الرميثي وحصل على 110 آلاف درهم.

توج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي وأحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

وانطلقت منافسات المهرجان أمس وشهدت الفعاليات في القرية التراثية تفاعلاً كبيراً من جماهير أهل مدينة السلع وعشاق التراث البحري من المشاركين والزوار، ومن المقرر ختام الفعاليات اليوم بسباق الريجاتا لقوارب الأبتمست والليزر وكذلك مسابقة الصيد.

يذكر أن المهرجان يتضمن أيضا مجموعة من السباقات الأخرى، أبرزها سباقات التجديف الشراعي وكذلك الريجاتا وبطولات كرة القدم والطائرة الشاطئية وكذلك منافسات الجري والصيد وغيرها من الفعاليات.

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