اتحاد غرب آسيا البارالمبي يحتفي باليوم الدولي لأصحاب الهمم

المصدر: وكالات

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نظم الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا في فندق سنترو الشارقة، احتفالية اليوم الدولي لأصحاب الهمم تحت شعار "قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم للوصول إلى عالم شامل وميسر ومستدام للجميع بعد جائحة كوفيد 19" بهدف تكريم الشركاء الاستراتيجيين، والشخصيات الرياضية من القيادات الرياضية الوطنية، والمؤسسات والرعاة الذين ساهموا في دعم رياضة المعاقين، وذلك بحضور الشيخ محمد بن صقر القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للمعاقين سابقا، والدكتور طارق بن خادم نائب رئيس الاتحاد العالمي للاعاقة، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعدد كبير من المسؤولين وكبار الشخصيات.

وفي تصريحات قال الدكتور عبدالرزاق بني رشيد رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا:" سعيد اليوم بتكريم الشخصيات والجهات والشركاء الذين كان لهم دور كبير في دعم أصحاب الهمم ورياضتهم".

وأضاف بني رشيد استلم الدكتور طارق بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة رسالة رسمية باستضافة الشارقة للنسخة الرابعة من دورة ألعاب غرب آسيا، مشيدا بكافة الشخصيات والمسؤولين الذين تواجدو في الاحتفالية، متمنيا التوفيق والنجاح للجميع

وأكد طارق بن خادم بأن احتضان الشارقة للنسخة الرابعة من دورة الألعاب البارالمية لدول غرب أسيا هو ترجمة صريحة لتوجيهات نصير المعاقين صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في دعم المشاريع الإنسانية وصقل المواهب الرياضية، ويؤكد على المكانة المرموقة التي وصلت لها الشارقة كمدينة صديقة لأصحاب الهمم على خارطة استضافة الأحداث الرياضية الدولية ويؤكد الثقة الكبيرة التي باتت تتمتع بها الإمارة الباسمة على صعيد المجتمع الإقليمي والعالمي في قدرتها على تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات الرياضية.

كما أكد على أن استضافة نادي الثقة للنسخة الرابعة من دورة الألعاب البارالمبية لغرب أسيا هو تحدى جديد لإدارة النادي وخاصة بعد النجاحات التي حققها النادي في استضافة أكبر البطولات العالمية حيث نسعى دائما للتميز وتقديم ما هو جديد بما يليق مع سمعة إمارة الشارقة الرائدة في دعم ورعاية ذوي الإعاقة في شتى المجالات .

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