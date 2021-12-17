التونسية أنس جابر أول عربية تحصد لقب بطولة مبادلة العالمية للتنس

المصدر: وام

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سطرت التونسية أُنس جابر صفحةً جديدة في مسيرتها مع التنس، لتصبح أول لاعبة عربيةٍ تشارك في بطولة مبادلة العالمية للتنس وتحصد لقبها منذ انطلاقة البطولة في عام 2009، بعدما تمكّنت اللاعبة الأفضل في أفريقيا من الفوز على منافساتها بليندا بنشيتش حاملة ذهبية أولمبياد طوكيو بمجموعتين لمجموعة واحدة بعد مباراةٍ مميّزة في ختام اليوم الأول للبطولة.

وعلى الرغم من قبولها خوض المنافسة في وقتٍ متأخر قبل انطلاق البطولة بعد انسحاب البريطانية إيما رادوكانو، صاحبة لقب بطولة أميركا المفتوحة، بعد تأكد إصابتها بفيروس "كوفيد-19"، إلا أن جابر تمكّنت من تقديم أداءٍ مذهل بجميع المقاييس، خاصةً مع تقارب النتيجة بين البطلتين في الجولتين الأولى والثانية، حيث انتهت الأولى لصالح بنشيتش 6-4 فيما تمكّنت جابر من تحقيق التعادل بالفوز في الثانية 6-3.

وفي الجولة الثالثة، أظهرت اللاعبتان تصميماً كبيراً على حصد الفوز، إلا أن جابر تمكّنت من الحفاظ على تقدّمها رغم تقارب النتيجة ، خاصةً مع نجاحها في التصدي لأول إرسالات بنشيتش في الجولة الثالثة وبفضل تركيزها الذي لعب دوراً حاسماً في تفوقها، ولتتمكّن أُنس في نهاية المطاف من حسم الفوز لصالحها بنتيجة 10-8، والتي ألهبت بها حماسة جمهور التنس في أبوظبي كونها أول لاعبةٍ عربية تحصد لقب البطولة.

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