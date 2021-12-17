نادال جاهز لمواجهة موراي في «مبادلة للتنس»

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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أكد الإسباني رافائيل نادال نجم التنس العالمي والمصنف السادس في لائحة ترتيب لاعبي التنس المحترفين، جاهزيته لبطولة مبادلة العالمية للتنس والتي يحمل رقمها القياسي بالفوز بـ 5 ألقاب، وسيلاقي نادال اليوم في نصف النهائي بمجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، البريطاني أندي موراي الذي على الأمريكي دان إيفانز بمجموعتين مقابل لا شيء 6-3 و6-2 في الدور ربع النهائي من البطولة.

وقال نادال في مؤتمر صحافي، أمس، في أبوظبي تعليقاً على وفاة نجم التنس مانويل سانتانا: الجميع حزين لخسارته. كان سفيراً حقيقياً لرياضتنا ولعالم التنس، وكان أسطورةً حقيقية وخاصةً في إسبانيا بفضل كل ما أنجزه وحققه للرياضة ولنفسه، فقد سجل مسيرةً لا تنسى بحق. ولعل إرثه الأهم هو دوره في الترويج للرياضة بين العديد من اللاعبين الجدد في إسبانيا. وفي مثل هذه اللحظات، لا يسعنا سوى أن نشعر بالامتنان لكل ما قدمه لنا.

وحول تقييمه للرياضة عالمياً، قال نادال: تسجل ملاعب التنس الإيطالية والروسية حالياً صعود نجوم جدد مهمين جداً وسجل روبليف عدّة مشاركات في بطولات الماسترز، وكذلك ميدفيديف. وبالنسبة لفئة السيدات قدّمت روسيا العديد من الأسماء اللامعة على مدى 15 عاماً. وأعتقد بأن اتحاد التنس الإيطالي يقوم بعملٍ مذهل، وفيما لا تتمحور الرياضة حول الربح المادي، إلا أن الجانب المادي يلعب دوراً مهماً في جذب المزيد من المواهب والترويج للرياضة، وتساعد الجيل الجديد من الشباب على التدرّب والعمل مع أفضل المدربين.

وأضاف نادال: «يقدّم الاتحاد الإيطالي للتنس استثماراتٍ ضخمة سواءً لتطوير اللاعبين الجدد أو البنية التحتية والترويج للرياضة في إيطاليا، ولديهم حتى الآن مواهب رائعة بجميع المقاييس.

بمقابل ذلك يمتلك فريق التنس الإسباني إمكانياتٍ رفيعة، إلا أننا لم نشهد ظهور نجومٍ جدد على مدى السنوات الماضية، وهذا أمر عادي، فمن المستحيل لأي فريقٍ أن يحافظ على صدارته العالمية على مدى 30 عاماً متواصلة، وبالطبع فلست بحاجة تعداد اللاعبين الإسبان المميّزين على مدى 25 عاماً الماضية.

إذ حافظنا على صدارتنا في أعلى سلّم التصنيفات جيلاً بعد جيل، إلا أننا نواجه حالياً بعض الأوقات الصعبة والتي سنتعافى منها بظهور الجيل الجديد من مواهب التنس المتألقة. إلا أننا وحتى في هذه الأوقات كنا ندافع عن مكانتنا أنا وربيرتو وبابلو وغيرنا، والآن نسلّم الراية لكارلوس، خاصةً بالنظر لما حققه على مدى العام الماضي لنفسه ولحضور إسبانيا على أجندة الرياضة عالمياً».

من جهة أخرى حقق السويسري دينيس شابوفالوف الفوز في المباراة الثانية على الأمريكي تايلور فريتز بنتيجة 6-3 و6-0 ليواجه في نصف النهائي الروسي أندري روبليف المصنف الخامس.

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