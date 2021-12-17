نهيان بن زايد: نحتفي برياضيي العالم في ختام موسم نجاحات «الخمسين»

المصدر: أبوظبي- محمد صادق

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شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، افتتاح بطولة العالم للسباحة ومهرجان أبوظبي العالمي للألعاب المائية، التي انطلقت في صالة الاتحاد آرينا بجزيرة ياس بأبوظبي أمس، بمشاركة 1100 رياضي، يمثلون أكثر من 180 دولة، في واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية العالمية التي تشهدها أبوظبي في ختام الموسم.

وأعلن سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، الافتتاح الرسمي للنسخة الـ 15 من بطولة العالم للسباحة «25 متراً»، وذلك بحضور معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع وعدد من الضيوف ورؤساء الاتحادات القارية والوطنية، وقال سموه: نرحب بوفد الاتحاد الدولي للسباحة وكافة الوفود الرياضية العالمية المشاركة في برنامج المنافسات لبطولة العالم للسباحة

ومهرجان أبوظبي العالمي للألعاب المائية، والذي يمتد حتى 21 الجاري، ونؤكد أن نسخة أبوظبي تحتفي برياضيي العالم وتمثل خير ختام لموسمنا الرياضي الحافل في عام الخمسين الذي شهد تحقيق الكثير من المنجزات والمكتسبات المهمة لمسيرة أبوظبي الريادية في العالم، ودورها المميز في استقطاب نخبة الفعاليات وأفضل الرياضيين للتنافس وتأكيد المكانة المرموقة والمرتبة المتقدمة التي تتميز بها أبوظبي كوجهة عالمية رياضية رائدة.

وأضاف سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان: فخورون بالمكتسبات الكبيرة التي تسجلها أبوظبي ونجاحاتها العالمية، والتي تعود بالمرتبة الأولى للدعم السخي من القيادة الرشيدة واهتمامها الكبير في مسيرة التطور الرياضي وتحقيق تطلعات وطموحات الرياضيين وتعزيز تفاعل عموم فئات المجتمع مع الأنشطة الرياضية دعماً لمؤشرات جودة الحياة، كما تعكس مكانتها المرموقة والثقة التي تتمتع بها من بين المدن العالمية المتقدمة في ظل البنية التحتية المتميزة والمنشآت الرياضية بمعاييرها العالمية.

تعزيز

وأكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان أن احتضان مثل هذه الفعاليات الكبيرة يسهم في تعزيز الريادة العالمية للإمارات ورسالتها السامية المنفتحة تجاه شعوب العالم بوئام ومحبة، كما يسعدنا أن يجتمع العالم في هذا الحدث الاستثنائي الذي تستضيفه التحفة المعمارية الاتحاد أرينا التي تمثل إحدى ثمرات دعم واهتمام القيادة الرشيدة لمسيرة التنمية والنماء.

وأشاد سموه بالجهود المخلصة التي تقدمها الجهات الحكومية المختصة وإشرافها على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من أجل نجاح الأنشطة والفعاليات الرياضية العالمية والحفاظ على المنجزات المهمة التي قطعتها الدولة من أجل حماية وسلامة الجميع.

كما تقدم سموه بالشكر والتقدير لأسرة الاتحاد الدولي للسباحة وكافة الرعاة والجهات الداعمة والمتطوعين للوصول بالبطولة إلى هذه المكانة المميزة التي تليق بسمعة ومكانة الإمارات المتقدمة في العالم، متمنياً لجميع الوفود طيب الإقامة في ربوع العاصمة أبوظبي وخالص الأمنيات بالنجاح والتقدم للرياضيين المشاركين في منافسات البطولة والمهرجان العالمي.

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