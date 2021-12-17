المطروشي يستهل المشوار بتصفيات 100 متر فراشة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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يستهل سباح منتخبنا الوطني، يوسف المطروشي، اليوم، مشاركته في بطولة العالم للسباحة (25 متراً) بصالة الاتحاد آرينا في أبوظبي.

ويبدأ مشوار المطروشي بمشاركته في التصفيات التأهيلية لسباق 100 فراشة، والذي يقام في الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

ويطمح المطروشي إلى الوصول إلى أفضل رقم من أجل التأهل للنهائيات التي تقام في المساء، إذ يفصل سباح نادي الوصل 0.20 ثانية عن الرقم المؤهل للبطولات العالمية.

ويشارك المطروشي في منافسات سباقي 100 متر فراشة و100 متر حرة.

وكانت المشاركة الإماراتية التي تشهد تواجد 6 سباحين هم يوسف المطروشي، ومحمد راشد الحمادي، وأحمد المرزوقي، وسالم غالب، وسارة عكاشة، وليلي الخطيب، قد بدأت مع انطلاق التصفيات التأهيلية خلال منافسات اليوم الأول، أمس، حيث كانت البداية مع محمد راشد الحمادي في سباق 100 متر صدر وحقق زمناً قدره 1.08.00 دقيقة.

كما شارك أحمد المرزوقي في تصفيات سباق 100 متر ظهر وحقق زمناً قدره 1.02.99 دقيقة، فيما حققت سارة عكاشة 2.12.30 دقيقة في تصفيات سباق 200 متر حرة، وفي سباق 200 متر فراشة حقق سالم غالب 2.06.57 دقيقة، فيما سجلت ليلى الخطيب 1.07.79 دقيقة في سباق 100 متر ظهر.

وتهدف المشاركة الإماراتية إلى تحقيق أفضل أداء للسباحين وتحسين أزمنتهم من أجل الإعداد للمستقبل.

من جهته، أكد صالح القبيسي مدرب المنتخب الوطني، أن الأرقام التي حققها السباحون خلال التصفيات التأهيلية مبشرة، وحقق معظمهم أرقامه السابقة، مشيراً إلى أن بطولة العالم تعد جزءاً من خطة إعداد السباحين الصغار للمرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن مشاركة السباحين في بطولة عالمية سيساهم في إثقال خبراتهم والاستعداد بشكل جيد، خاصة وأنهم ما زالوا في أعمار صغيرة في مقدمتهم أحمد المرزوقي الذي يبلغ 15 عاماً.

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