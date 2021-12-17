سيطرة ألمانية على ماراثون كأس العالم للسباحة

المصدر: (أبوظبي - محمد صادق)

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شهد ماراثون كأس العالم للسباحة منافسة عالية الندية، سيطر السباحون الألمان على نتائجها بتحقيقهم المركز الأول في منافسات الرجال والسيدات، وحقق السباح افلوريان ويلبروك المركز الأول في ماراثون كأس العالم للسباحة للرجال، بعد أن اجتاز مسافة السباق البالغة 10 كم خلال زمن قدره 1:48:09.40 ساعة، متقدماً بفارق زمني قدره 2.6 ثانية على صاحب المركز الثاني الإيطالي دومينيكو أسارينزا الذي حل ثانياً، فيما جاء السباح المجري كريستوف راسوفيسكي ثالثاً بزمن قدره 1:48:23.6 ساعة.

فيما حصدت السباحة ليوني بيك، ذهبية السيدات عن زمن قدره 1:58:17.00 ساعة، متقدمة على كل من السباحة البرازيلية المخضرمة آنا مارسيلا كونها التي حلت ثانية محققةً زمناً قدره 1:58:19.30، فيما أحزت السباحة الهولندية شارون فان روفندال برونزية السباق بزمن 1:58:22.10 ساعة.

ورغم الانطلاقة القوية لراسوفيسكي الذي اجتاز علامة 1000 متر متقدماً بفارق يقل عن ثانيتين عن ويلبروك الذي كان يطارده خلال تلك المرحل، إلا أن الألماني المتوج بذهبية أولمبياد طوكيو عاد بقوة ليتقد بفارق 1.8 ثانية على السباح المجري، محافظاً على تقدمه خلال المراحل المتبقية من السباق، الذي شهد تراجع راسوفيسكي إلى المركز الثالث، بعد أن تقدم الإيطالي أسارينزا عليه عند علامة 8500 متر.

وبهذه النتيجة، يضمن السباح المجري كريستوف راسوفيسكي المركز الأول بطولة العالم لماراثون السباحة برصيد نقاط قدره 2250 نقطة، فيما حل الفرنسي مارك أنطوان أوليفييه ثانياً على سلم الترتيب برصيد 2400 نقطة، والألماني نيكلاس فراك ثالثاً برصيد 1650 نقطة.

وفرضت بيك سيطرتها على مجريات السباق معتمدة على استراتيجية تمثلت بالتراجع خلال المراحل الأولية للعودة بقوة خلال المراحل الأخيرة من السباق، متفوقة على السباحة البرازيلية الحائزة على ذهبية أولمبياد طوكيو بفارق ثانيتين.

صدارة

ومع بداية المرحلة الأخيرة من السباق كانت السباحة الهولندية متصدرة السباق، أمام سبع سبحات يطاردنها على مسافة قريبة، وعندها بدأت كونها بفرض الضغط على المتصدرة إلى أن وصلت إلى جانبها، ومع تبقي 1500 متر من مسافة السباق بدأت بيك بصعود متسارع نحو المقدمة لتتغلب على منافساتها وتنتزع ذهبية الماراثون في اللحظات الأخيرة.

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