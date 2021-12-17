كندا تتصدر مونديال السباحة في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - محمد صادق)

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تصدرت كندا جدول ترتيب ميداليات بطولة العالم للسباحة عقب انتهاء منافسات اليوم الأول وحصلت على 3 ميداليات متنوعة منها ذهبيتان وفضية، وجاءت الولايات المتحدة بالمركز الثاني بذهبية واحدة وفضية و3 برونزيات، تليها إيطاليا بذهبية وفضية وبرونزية، واحتلت النمسا المركز الرابع بذهبية.

وحققت اليابان وهونغ كونغ والاتحاد الروسي ميدالية ذهبية، وسويسرا فضية وبرونزية، بجانب ميدالية فضية لكل من إيرلندا وليتوانيا، وميدالية برونزية لكل من جنوب أفريقيا والسويد.

ورحب عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي بوفود الاتحاد الدولي للسباحة والمنتخبات العالمية المشاركة في منافسات بطولة العالم للسباحة ومهرجان أبوظبي العالمي للألعاب المائية التي انطلقت في صالة الاتحاد آرينا بجزيرة ياس بأبوظبي، الحدث العالمي الذي يسلط الضوء على مكانة أبوظبي الريادية وحضورها البارز في استضافة نخبة الفعاليات وصناعة مشهد الرياضة العالمية.

وقال: يجتمع معنا في الحدث الاستثنائي أكثر من 1100 رياضي يمثلون أكثر من 180 دولة من حول العالم تجسيداً للرؤية الحكيمة لقيادة الإمارات الرشيدة واهتمامها الكبير في بناء جسور التواصل مع شعوب العالم بنهج السلام والتسامح والمحبة على أرض الإمارات... التي تحتفي بعامها الخمسين وهي تحصد ثمار إرث المؤسسين، وتصنع الإنجازات التاريخية تحت مظلة قادتها الملهمين.

وأضاف: نفخر ونفاخر العالم بنجاح أبوظبي وأسبقيتها في كسب رهان التحديات، بنموذجها الأمثل وتطبيقها لأعلى معايير السلامة والأمان والتدابير الوقائية، لتؤكد ريادتها وتفردها بين مدن العالم عبر احتضانها لمجموعة كبيرة من الفعاليات الرياضية العالمية بطرق وحلول مبتكرة، حتى غدت وجهة مفضلة لمعظم الاتحادات والهيئات الرياضية العالمية.

تتويج الشراكة

وتابع: تمثل اللحظات التي نشهدها هي تتويج لشراكة ناجحة بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الدولي للسباحة بدأت منذ عام 2015 عندما احتضنت أبوظبي أول بطولة عالم للسباحة في المياه المفتوحة وصولاً لاستضافة بطولة العالم لسباحة المسافات القصيرة لأول مرة في أبوظبي... التي تواصل خططها ورحلتها الثرية في صناعة التفوق والإبداع والذي قادها للفوز بجائزة الوجهة الرائدة للسياحة الرياضية على مستوى العالم في عام 2019.

وأكمل: يُسعدنا مشاركة نخبة السباحين في العالم ونجوم الدورات الأولمبية في نسخة أبوظبي الاستثنائية، التي تشهد أكبر مشاركة على الإطلاق وبجوائز هي الأغلى في تاريخ بطولات السباحة، وتقام في الاتحاد آرينا الموقع المبتكر الذي أنشئ وفقاً لأحدث المعايير العالمية خصيصاً لاحتضان البطولة.

واختتم العواني حديثه بتوجيه الشكر والتقدير للاتحاد الدولي للسباحة والشركاء في ميرال وجزيرة ياس والرعاة والداعمين، كما توجه بالشكر لأبطال خط الدفاع الأول، متمنياً التوفيق والنجاح في منافساتهم وللجميع إقامة مميزة في العاصمة الحبيبة أبوظبي.

دعم

وجه الدكتور حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة الشكر إلى دولة الإمارات قيادة وشعباً على استضافة الحدث العالمي الكبير، كما وجه التحية إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي على حضور سموه حفل الافتتاح ودعمه للحدث بكل قوة.

وقال: الإمارات عودتنا على الإبهار وأبوظبي دوماً ما تكون وجهة للأحداث الناجحة ونحن على ثقة من تحقيقها النجاح المبهر لهذا الحدث العالمي الكبير، كما أن مشاركة أكثر من 180 دولة بمجموع أكثر من 1100 رياضي ورياضية يؤكد مكانة البطولة وكذلك مكانة أبوظبي، وتمنى التوفيق للمشاركين في الحدث وأن يحقق كل شخص الأهداف التي جاء من أجلها.

أول ميدالية

وحصد النمساوي فيليس أيبويك أولى ميداليات بطولة العالم للسباحة بعدما نال ذهبية 400 متر حرة رجال وأنهى السباق في زمن 3.35.90 دقائق، وتلاه الليتواني داناس رابسيس، يليه السويسري أنطونيو دانكوفيتش.

رقم قياسي

وكسرت سيوبهان هاوغي من هونغ كونغ الرقم القياسي العالمي في سباق 200 متر حرة سيدات مسجلة زمناً 1.50.31 دقيقة لتحصد أول ميدالية لها في بطولة العالم للسباحة في الأحواض القصيرة «25 متراً»، بينما نالت الفضية الكندية ريبيكا سميث، والبرونزية للأمريكية بيج مادين.

وحقق الإيطالي البرتو رازيتي ذهبية سباق 200 متر فراشة رجال مسجلاً زمناً قدره 1.49.06 دقيقة، ونال الفضية السويسري نوي بونتي، والبرونزية للجنوب أفريقي تشاد لو كارلوس.

وتوجت الكندية تيسا كيبلوتشا بذهبية سباق 400 متر متنوع سيدات بتوقيت 4.25.55، والفضية للأيرلندية إيلين والشن، والبرونزية للأمريكية ميلاني مارغاليس.

وتألق الياباني الشهير دايا سيتو بعدما حصد ذهبية سباق 200 متر متنوع رجال مسجلاً زمناً قدره 1.51.15 دقيقة، فيما أحرز الفضية الأمريكي كارسون فوستر، والبرونزية للإيطالي البرتو رازيتي.

وأحرز فريق الولايات المتحدة الأمريكية ذهبية سباق 4X100 تتابع سيدات، فيما أحرز فريق الاتحاد الروسي للسباحة ذهبية سباق 4X100 تتابع للرجال.

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