تألّق «بينونة الهواجر» و«جي. إم. إتش هاجر» في انطلاقة بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربية

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

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شهد سمو الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي نجل ولي عهد الفجيرة، انطلاقة فعاليات النسخة السادسة من بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربية، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بالمنطقة المجاورة لقلعة الفجيرة التاريخية.

وانتزعت المهرة «بينونة الهواجر»، للدكتور غانم محمد عبيد الهاجري، المركز الأول في شوط المهرات عمر سنة، تلتها المهرة «غزوة بي إتش إم» في المركز الثاني، ثم «أي بي إس عذبة»، وحلت «الأريام شعلة» في المركز الرابع، وفي شوط المهرات الفئة «الثانية»، انتزعت «جي. إم. إتش هاجر»، المركز الأول، تلتها «دي ريعانه»، و«آي إل آر رنوه»، ثم «ريانة البستان».

وشهد اليوم الأول عدد من كبار الشخصيات، يتقدمهم سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعبد الله الحنطوبي نائب مدير عام بلدية الفجيرة، نائب رئيس اللجنة المنظمة.

ومحمد أحمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، وعلي الكعبي مدير البطولة، وعدد كبير من الملاك ومحبي الخيل، وجمهور غفير توافد لمتابعة الحدث الأبرز في إمارة الفجيرة، وتستمر المنافسات حتى غد، بمشاركة 256 خيلاً من أنقى السلالات العربية الأصيلة، تمثل أكثر من 123 مربطا للخيول، ومن مختلف إسطبلات إمارات الدولة.

ووجّه سالم الزحمي، الشكر لسمو ولي عهد الفجيرة، لرعايته للحدث للنسخة السادسة على التوالي، مشيداً في ذات الوقت، بالتنظيم الجيد الذي رافق الحدث، منوهاً بأنه تم رصد جوائز قيّمة وكبيرة للفائزين في مختلف الفئات، وهي جوائز ترضي ملاك الخيول المشاركة في البطولة، وقام الزحمي بتهنئة ملاك المُهرات الفائزة في اليوم الأول.

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