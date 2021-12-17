سلة النصر تظفر بديربي بر دبي

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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ظفر النصر بفوز غال خارج ملعبه على مضيفه الوصل في ديربي بر دبي، ضمن الجولة 14 لمسابقة الدوري العام لكرة السلة بفارق نقطتين وبنتيجة 60 - 58، وفاز حامل اللقب شباب الأهلي على ضيفه البطائح 83 - 75، والشارقة على ضيفه الوحدة 83 - 66.

وجاء فوز النصر بعد أن فاجأ جاره الوصل، وتقدم عليه بفارق 11 نقطة في الربع الأول بنتيجة 21 - 9، وكان هذا الفارق كفيلاً للأزرق بضمان الفوز بالمباراة، رغم نيل أصحاب الأرض الأفضلية بنتيجتي الربعين الثاني والثالث 21 - 12 و17 - 16، وانتهاء الربع الأخير بالتعادل 11 - 11.

وعرف الشارقة كيفية الفوز على الوحدة بنيله الأفضلية المطلقة في المراحل الثلاث الأولى للمباراة 22 - 17 و24 - 18 و23 - 7، فيما اكتفى الوحدة بنيل الأفضلية في الفترة الرابعة 24 - 14، وضمن شباب الأهلي انتصاره على البطائح خلال مجريات الشوط الأول، بعد أن نجح في فرض أفضليته على نتيجتي الربعين الأول والثاني 28 - 22 و22 - 15، خصوصاً أن البطائح لم يتمكن من العودة بنتيجة المباراة رغم نيل لاعبيه الأفضلية بنتيجتي الربعين الثالث والرابع 19 - 16 و19 - 17.

وبهذه النتائج حافظ شباب الأهلي على صدارة الترتيب العام برصيد 27 نقطة، بفارق نقطتين عن ملاحقه الشارقة الوصيف، وحافظ البطائح والوصل رغم خسارتيهما على المركزين الثالث والرابع برصيد 20 و19 نقطة على التوالي، وتقدم النصر إلى المركز الخامس برصيد 18 نقطة، تاركاً المركز الأخير للوحدة برصيد 17 نقطة.

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