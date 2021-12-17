سعيد الشامسي يهدي «M7» كأس جميرا للقدرة

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

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حقق الفارس سعيد أحمد الشامسي لقب كأس جميرا للقدرة لمسافة 120 كلم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم أمس، مهدياً إسطبلات «M7» الفوز المميز بعد سيطرته على جميع المراحل منذ بداية السباق الذي شهد مشاركة 214 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات في الدولة.

ونجح الشامسي في تحقيق المركز الأول على صهوة الفرس «أصايل» لإسطبلات «M7» مسجلاً زمناً قدره 4.16.38 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس عبدالله غانم المري على صهوة الجواد «فالينيور بارك غادراس» لإسطبلات جميرا، مسجلاً زمناً قدره 4.17.16 ساعات بعد دخوله الثنائي إلى خط النهاية مع حمدان أحمد المري الفائز بالمركز الثالث على صهوة الجواد «765 سارغون» لإسطبلات «F3-1».

وأحرز المركز الرابع الفارس علي عبدالرحمن الزرعوني على صهوة الجواد «واتريلي سيلتي» لإسطبلات البوادي، مسجلاً زمناً قدره 4.19.59 ساعات، يليه في المركز الخامس الفارس سعيد محمد المهيري على صهوة الجواد «سبيكت كلر إيه ام» لإسطبلات «MRM»، مسجلاً زمناً قدره 4.26.46 ساعات.

شكر

وتوجه الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس نادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الاهتمام الكبير والدعم اللا محدود من قبل سموه برياضة الفروسية إحدى أهم الرياضات المرتبطة بتاريخنا وموروثنا في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن إقامة سباق التسعيرة اليوم يعتبر بمثابة مكرمة سخية من قبل سموه ويعكس حجم الدعم الكبير الذي تحظى بها رياضتنا العريقة في الدولة.

وأشاد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بالمشاركة الواسعة والمنافسة القوية من مختلف الإسطبلات في كأس جميرا للقدرة الذي احتضنته مدينة دبي الدولية للقدرة.

مما يؤكد النمو والتطور لرياضة الفروسية وسباقات القدرة بصورة خاصة في الدولة، متمنياً التوفيق لجميع الإسطبلات والفرسان والمدربين في قادم الاستحقاقات المحلية المقبلة ومن أبرزها مهرجان سمو ولي عهد دبي أحد أبرز الفعاليات في أجندة سباقات القدرة والذي سيكون بمثابة كرنفال عالمي لعشاق رياضة القدرة والتحمل.

تتويج

وقام اللواء خبير محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية ولنادي دبي لسباق الخيل، بتتويج الأبطال الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث تسلم سعيد الشامسي الكأس الذهبية وتسلم عبدالله المري الكأس الفضية وحمدان المري الكأس البرونزية.

تفاصيل

وبالعودة إلى تفاصيل السباق، فإن الفارس سعيد الشامسي غرد بالصدارة مبكراً في المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المسار الأصفر» على صهوة الفرس «أصايل» لإسطبلات «M7»، مسجلاً زمناً قدره 1.23.41 ساعة.

وجاء في المركز الثاني الفارس عبدالله غانم المري على صهوة الجواد «فالينور بارك غادراس» لإسطبلات جميرا، مسجلاً زمناً قدره 1.24.09 ساعة، يليه في المركز الثالث الفارس فارس أحمد المنصوري على صهوة الجواد «تانين الماري» لإسطبلات «M7»، مسجلاً زمناً قدره 1.24.11 ساعة.

وواصل الفارس سعيد الشامسي صدارته في المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم «المسار الأحمر» مسجلاً زمناً قدره 2.39.55 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس فارس أحمد المنصوري مسجلاً زمناً قدره 2.41.28 ساعة، بينما احتل المركز الثالث الفارس سعيد محمد المهيري على صهوة الجواد «سبيكت كيلر» لإسطبلات «MRM»، مسجلاً زمناً قدره 2.41.57 ساعة.

صدارة «الثالثة»

ولم يختلف المشهد كثيراً في المرحلة قبل الختامية بعد تمسك الفارس سعيد أحمد الشامسي بالصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كلم «المسار الأزرق» مسجلاً زمناً قدره 3.37.13 ساعات.

وجاء في المركز الثاني الفارس سعيد محمد المهيري مسجلاً زمناً قدره 3.38.46 ساعات، يليه في المركز الثالث الفارس حمدان أحمد المري على صهوة الجواد «765 سارجون» لإسطبلات F3-1 مسجلاً زمناً قدره 3.38.46 ساعات.

«أصايل» فرضت حضورها

أعرب الفارس سعيد أحمد راشد الشامسي، بطل كأس جميرا للقدرة، عن سعادته بالفوز باللقب الأول له هذا الموسم، في مدينة دبي الدولية للقدرة، مهدياً الفوز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى المدرب محمد السبوسي، وإلى أسرة إسطبلات M7 كافة.

وأضاف الشامسي لـ «البيان الرياضي»، إن الفرس «أصايل»، قدمت مؤشرات قوية، وفرضت حضورها ونفسها على مجريات السباق، بعد العرض المميز، والأداء المبهر، الذي قاد إلى تصدر جميع المراحل، مؤكداً أن الفوز يعتبر حافزاً لتقديم الأفضل في الفترة المقبلة، خاصة أن الموسم لا يزال حافلاً بالعديد من الاستحقاقات والبطولات.

1.500.000 درهم تنتظر بطل «التسعيرة» اليوم

وتتواصل المنافسات في مدينة دبي الدولية للقدرة عبر سباق «التسعيرة»، اليوم، لمسافة 120 كلم، والذي لن يخلو من الندية والإثارة، في ظل رصد تسعيرة للخيول، بواقع مليون ونصف المليون درهم، للفائز بالمركز الأول، ومليون درهم للفائز بالمركز الثاني، ونصف مليون لبقية الخيول المشاركة، في حال رغبة اللجنة المنظمة في شراء الخيل.

وينقسم سباق اليوم إلى أربع مراحل، المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المسار الأصفر»، المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم «المسار الأحمر»، المرحلة الثالثة لمسافة 25 كلم «المسار الأزرق»، ثم المرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 20 كلم «المسار الأبيض».

وجرت أمس إجراءات الفحص البيطري للخيول، وقياسات الأوزان للفرسان المشاركين، ومن المتوقع أن تكون المنافسة ساخنة بين جميع الإسطبلات الخاصة المشاركة.

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