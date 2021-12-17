«دبي البحري» يحتفي بالرميثي في رحلته «حول الإمارات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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احتفى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بعادل الدليل الرميثي (50 عاماً)، لاعب منتخب الدراجات الهوائية ونادي النصر في فترة الثمانينيات، ضمن محطاته في رحلته الفريدة التي يقوم بها حالياً «حول الإمارات»، عبر الإمارات السبع، من سارية العلم في الفجيرة، وحتى كورنيش العاصمة أبوظبي، مروراً بجميع الإمارات، على متن دراجته الهوائية.

وحرص الرميثي على التوقف عند مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في الميناء السياحي، عند مروره بشارع الملك سلمان بن عبد العزيز، في المحطة قبل الختامية لرحلته، والتي تضمنت زيارته العديد من المعالم في دانة الدنيا دبي، ومنها مقر متحف الاتحاد، ووسط المدينة، والخليج التجاري، وبرج العرب، ونخلة جميرا، والواجهة البحرية في دبي هاربور، والمعلم الجديد (عين دبي).

وقال عادل الرميثي إن المبادرة الوطنية، رسالة شكر وعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث يحمل على متن دراجته، صورة سموه، إلى جانب العبارة الخالدة «لا تشلون هم»، التي تجسد حرص القيادة الرشيدة على سلامة الجميع، من مواطنين ومقيمين على أرض المحبة والسلام والتسامح، خلال فترة الجائحة، والتي كانت بمثابة رسالة اطمئنان للجميع.

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