أحمد السركال يشهد «التجديف الثابت» بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد العميد أحمد حاجي السركال مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة صباح الخميس انطلاقة مسابقة (التجديف الثابت) بمقر نادي ضباط الشرطة، بحضور الرائد أحمد مبارك الجنيبي رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة، وعدد من ضباط الاختصاص، والفرق المشاركة.

تهدف المسابقة إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة، ورفع درجة الجاهزية الأمنية واللياقة البدنية لرجل الأمن. ويأتي ذلك استمراراً لفعاليات مبادرة الخمسين الرياضية، التي تم إطلاقها تزامناً مع احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي بتنظيم من قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة.

منافسات

وشهدت الفعالية منافسات مثيرة، وحماساً واضحاً بين اللاعبين، بمشاركة 10 فرق من مختلف الإدارات الشرطية بالقيادة.وأسفرت عن تفوق فريق الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة وحصولها على المركز الأول بـ20 نقطة، فيما حصل فريق أكاديمية العلوم الشرطية على المركز الثاني بـ16 نقطة، وفريق الإدارة العامة للعمليات الشرطية على المركز الثالث بـ13 نقطة.

وفي نهاية الفعالية كرم العميد أحمد حاجي السركال الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى على المستوى الفرقي، مثمناً الجهود التي بذلوها لحصول فريقهم على مراكز متقدمة في المسابقة، حاثاً إياهم على المحافظة على هذا المستوى العالي من اللياقة التي تضمن لهم التفوق في مختلف المسابقات الرياضية.

حرص

وأكد العميد السركال أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تحرص كل الحرص على احتواء الفعاليات الرياضية المختلفة التي تصب في مصلحة رجل الأمن وتجعله ينتهج أسلوب حياة صحي دائم، مضمونه ممارسة الرياضة.

ومن جانبه عبر الرائد أحمد مبارك الجنيبي رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية عن شكره وامتنانه للقيادة العامة لشرطة الشارقة على الدعم اللامحدود والرعاية التي تقدمها للبرامج والفعاليات الرياضية المختلفة للارتقاء بمستوى رجال الأمن من مختلف الجوانب الرياضية والاجتماعية وتحقيق الأهداف المنشودة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز