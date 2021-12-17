العين وبالمز والوحدة وبني ياس إلى نهائيات كأس رئيس الدولة للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أسدل الستار، أمس، على منافسات الجولة الثانية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو في صالة جوجيتسو أرينا في أبوظبي، فيما تقام الجولة الختامية من البطولة، ومراسم تتويج البطل لأغلى مسابقة محلية الليلة.

وشهدت الجولة الثانية أجواء استثنائية من الحماس والتشويق، ووسط أداء رائع للاعبين واللاعبات على البساط، بمشاركة لاعبين ولاعبات، يمثلون 7 أندية هي العين، والوحدة، والظفرة، وبني ياس، والجزيرة، وبالمز الرياضية «تيم 777»، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، للتنافس بنظام الحزام المفتوح، ضمن فئات الناشئين تحت 16 عاماً، والشباب تحت 18 عاماً، والكبار فوق 18 عاماً للبنين والبنات والرجال والسيدات.

وفي فئة الرجال نجحت أندية العين والوحدة وبني ياس في التأهل إلى الجولة النهائية عن فئتي الكبار فوق 18 عاماً والشباب تحت 18 عاماً، وتمكنت أندية العين والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وبالمز الرياضية من التأهل عن فئة الناشئين تحت 16 عاماً، وعلى صعيد فئة السيدات تأهلت أندية والوحدة والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

وبالمز الرياضية للجولة النهائية عن فئة الكبار فوق 18 عاما، فيما تأهلت أندية الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وبالمز الرياضية والعين عن فئة الشابات تحت 18 عاماً، وأندية العين والوحدة وبالمز الرياضية عن فئة الناشئات تحت 16 عاماً.

وأشاد فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو بأداء اللاعبين واللاعبات في الجولة، مؤكداً أن الخبرات التي اكتسبوها نتيجة المشاركة في عدد من أبرز بطولات الجوجيتسو العالمية أثرت بشكل كبير على المستوى العام للبطولة وتطورها على الأصعدة كافة.

وقال: معظم الأندية المشاركة تقوم بعمل رائع في تأهيل وإعداد اللاعبين وإنتاج المواهب وتحضيرهم، لخوض المنافسات على أعلى المستويات، وهو ما يواكب رؤية الاتحاد في تطوير اللعبة وتعزيز مكانة الإمارات كمنصة رائدة عالمية في رياضة الجوجيتسو.

وتابع: إن إحدى أهم ثمار البطولة هو رؤية بنات الإمارات يتألقن على البساط، ويثبتن أن رياضة الإمارات النسائية تسير في الاتجاه الصحيح، وأصبحت لاعباتنا تمثلن رقماً صعباً على الساحة العالمية، ونجحن أخيراً في اعتلاء منصات التتويج في كبرى البطولات.

تهنئة

وهنأ الشامسي الأندية التي ضمنت لها مكاناً في الجولة الختامية للكأس الغالية، مؤكداً أن مجتمع وعشاق الجوجيتسو سيكونون على موعد مع جولة تفي بالكثير من الوعود غداً، حيث ستشهد الإعلان عن بطل الكأس الأغلى على الساحة المحلية مع ختام موسم ناجح بكل المقاييس.

حلم

وقال لاعب أكاديمية الوحدة سعيد الكبيسي، الذي ينافس في فئة الكبار: إن لقب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة يمثل حلماً لأي لاعب، وكل اللاعبين جاهزون للمنافسة بقوة والتقدم بثبات نحو اللقب، لكننا ندرك أن المهمة لن تكون سهلة في ظل وجود اللاعبين الأقوياء في كل وزن،

وتابع: أشكر قيادتنا الرشيدة على دعمها الكبير لرياضة الجوجيتسو والرياضيين، وأشعر بفخرٍ كبير لتمثيل نادي الوحدة، وأسعى بكل قوة للوصول لمنصات التتويج.

وقالت زمزم الحمادي لاعبة أكاديمية بالمز الرياضية تيم 777، والتي تنافس في فئة الناشئات إنها وزميلاتها يشعرن بفخر كبير للفوز، بعد تأهلهن إلى الجولة النهائية، للمنافسة على اللقب.

وأكدت أن سعادتها مضاعفة، لأنها تمكنت من حسم نزالها الأخير بالإخضاع، وهو ما مكنها من حصد المزيد من النقاط لها وللنادي، وأشادت بجهود الأكاديمية في الارتقاء بمستويات اللاعبين واللاعبات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز