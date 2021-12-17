المنصوري يبحث عن رقم قياسي بـ «سويحان دراج ريس»

المصدر: أبوظبي ـ وام

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ينشد ماجد المنصوري الدراج الإماراتي المخضرم في سباقات السرعة والمحركات تسجيل رقم جديد اليوم في بطولة تلال سويحان التي تضم فئات متنوعة بمشاركة إماراتية ضخمة وحضور لافت من محبي الدراج ريس والتحدي.

ويتطلع المنصوري في مشاركته للموسم السابع على التوالي بهذه البطولة إلى إحراز مركز متقدم وتحطيم الأرقام التي سجلها من قبل في سباقات الدراج ريس الرملي، حيث أكد جاهزيته واستعداده للمشاركة بقوة في المنافسة، وقال: أشارك منذ سنوات عديدة في سباقات الدراج ريس المثيرة التي تعتمد على سرعة البديهة، والتركيز على لحظة البداية من أجل الوصول لانطلاقة سريعة والتأهل للمرحلة التالية.

وأضاف: مثل هذه السباقات مطلوبة لنا كفئة شبابية ونرغب في أن تزيد بشكل أكبر في مختلف أنحاء الدولة، وأتوجه بالشكر للقائمين على البطولة لحرصهم على توفير البيئة المثالية للمنافسين والجوائز المقدمة لأصحاب المراكز الأولى.

الجدير بالذكر أن ماجد المنصوري هو أحد أبطال الإمارات في سباقات الدراج ريس فئة «الباجيات» وكما أنه أحد النجوم الإماراتيين في السباقات البحرية، ويحمل رصيداً كبيراً من المشاركة والألقاب المحلية والعالمية في مختلف الفئات.

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