«ختامي الإمارات للفورمولا 4» في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

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تنطلق اليوم على كاسر الأمواج في أبوظبي، الجولة الختامية من بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا 4، وتقام تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وتحظى الجولة باهتمام كبير، باعتبارها من البطولات المحلية والإقليمية المهمة على مستوى الإمارات والمنطقة، خاصة أنها من المنافسات الحديثة، وتستقطب المواهب الشابة.

وتمنح الفرصة للمشاركين للانتقال لاحقاً لفئات أعلى في الفورمولا، مثل الفورمولا 1 والفورمولا 2، وحددت اللجنة المنظمة مسار السباق، بحيث يمتد على مسافة 1350 متراً، تتوزع على أربع بوابات هوائية.

وعقدت اللجنة المنظمة، الاجتماع التنويري للبطولة، عن طريق تطبيق الاتصال المرئي «زووم».

حيث شرحت اللجنة ضوابط البطولة، وإجراءاتها الاحترازية، والجدول الزمني للمنافسات، التي ستنطلق على مرحلتين: الأولى في الصباح، مع اجتماع المتسابقين في تمام الثامنة صباحاً، لمراجعة اللوائح والتعليمات وقوانين السباق التي يجب اتباعها، وآلية دخول المسار وإنهائه، بعد عدد الدورات المتفق عليها، ثم يبدأ الاستعداد لدخول المسار، وتزويد الزوارق بالوقود، من أجل دخول التجارب الحرة.

وحددت اللجنة المنظمة للمشاركين، فترة زمنية قدرها ساعة واحدة، من أجل التجارب الحرة، قبل انطلاق التصفيات الأولى في تمام الحادية عشرة ونصف، لتستمر لمدة عشرين دقيقة، ثم فترة راحة، تنطلق بعدها المنافسات، على أن يقام السباق الرئيس الأول في الثالثة ظهراً، والسباق الرئيس الثاني الختامي في الرابعة والربع عصراً، وبعدها مراسم التتويج وتكريم الفائزين.

عبّر ناصر الظاهري مشرف عام السباق، عن ارتياحه للأجواء التي يقام فيها السباق، في المنطقة المعزولة عن التيارات البحرية على كاسر الأمواج، مشيراً إلى أن طبيعة المكان، تسمح بإقامة منافسة قوية بين المشاركين، وتسمح كذلك بإبراز أفضل القدرات الفنية.

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