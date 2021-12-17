سباق 22 قدماً يزيّن مهرجان منصور بن زايد البحري

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

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تقام اليوم فعاليات اليوم الثاني من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، البحري، بمدينة السلع في منطقة الظفرة، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وتشهد المنافسات، إقامة سباق التجديف «بالبورد الواقف»، الذي ينطلق عند التاسعة صباحاً، كما يقام سباق 22 قدماً للمحامل الشراعية، الذي يشارك فيه 50 محملاً شراعياً من مختلف أنحاء الدولة.

وينطلق السباق عند الواحدة والنصف ظهراً، وسط إجراءات احترازية مشددة، للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وتنطلق عند الثالثة عصراً، سباق الجري، الذي يشارك فيه جميع فئات المجتمع.

وتقام اليوم بطولة الإمارات للموتوسيرف، وتنطلق عند الرابعة عصراً، وتستمر لمدة خمس ساعات، ويشارك فيها فئات الناشئين والمبتدئين والسيدات والمحترفين.

وعلى صعيد الفعاليات في قرية السباق، تقام مجموعة من المسابقات والأحداث المتنوعة في بيت النواخذة، والسوق الشعبي، والمسرح وقرية الطفل.

وانطلقت أمس منافسات المهرجان البحري الكبير، بإقامة سباق 60 قدماً للمحامل الشراعية، الذي شارك فيها 100 محمل شراعي، وتم رصد خمسة ملايين درهم جوائز مالية، بالإضافة إلى ثلاث سيارات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وبشكل عام، تبلغ قيمة جوائز المهرجان، أكثر من ستة ملايين درهم، ويأتي الحدث في إطار دعم القيادة الرشيدة للتراث الوطني الأصيل، وبهدف توسيع قاعدة الممارسين لكافة النشاطات والسباقات التي ترتبط بالتراث.

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