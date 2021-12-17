نجوم العالم يتنافسون في «دولية دبي للكروس فت»

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تنافس 40 رياضياً ورياضية من الأبطال وأفضل لاعبي الكروس فت في العالم، وسط الثلوج في درجة حرارة 4 تحت الصفر، خلال انطلاقة النسخة التاسعة من «بطولة دبي الدولية للكروس فت»، التي تقام بدعم مجلس دبي الرياضي، وتختتم السبت، وتعد الأكبر من نوعها بعد بطولة العالم بالولايات المتحدة الأمريكية، من حيث قوة المنافسات وقيمة جوائزها، وعدد المتابعين لها.

حضر افتتاح البطولة، التي انطلقت في قاعة سكي دبي بمول الإمارات، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، وسعود الشامسي مدير البطولة.

وتصدر الأسترالي ريكي جرارد منافسات اليوم الأول في فئة الرجال، برصيد 200 نقطة، في زمن 18:04 دقيقة، تلاه الروسي رومان خرينكوف، برصيد 190 نقطة، في زمن 18:30 دقيقة، وحصد الفرنسي ويلي جيورجس رصيد 175 نقطة، في زمن 18:47 دقيقة، فيما حصل الإماراتي محمود شعلان في تصفيات اليوم الأول، على 116 نقطة.

وفي منافسات السيدات، تصدرت البريطانية سامنثا بريجز منافسات اليوم الأول في سكي دبي، برصيد 185 نقطة، وفي زمن 18:58 دقيقة، تلتها النرويجية كرستين هولت، برصيد 180 نقطة، وحصلت المجرية لورا هورفاث على 180 نقطة أيضاً، لكنها جاءت متأخرة بثانية واحدة عن كرستين، فيما حصدت السويدية ميكيلا نورمان 170 نقطة، في زمن 19:02 دقيقة.

ويتنافس المشاركون في البطولة على جوائز مالية يبلغ مجموعها مليوناً و300 ألف درهم، وتتضمن المنافسات 7 تدريبات متنوعة، من أصعب تدريبات الكروس فت في العالم، وقد خاض المشاركون منافسات 3 تمارين مختلفة وسط الثلوج، قبل الانتقال إلى منافسات الأدوار النهائية في استاد دبي الدولي للتنس، بمنطقة القرهود، يومي الجمعة والسبت.

وتم اختيار المشاركين من خلال الدعوة المباشرة، حيث تم ترشيح أفضل اللاعبين من مختلف دول العالم، وهم 20 من الرجال، و20 من السيدات، ومن أبرز الرياضيات المشاركات، الآيسلندية سارة سيغموند سدوتير، الفائزة بلقب بطلة العالم في الكروس فت للأعوام 2015 و2016 و2017، والمجرية لورا هورفاث المصنفة الأولى على مستوى أوروبا.

والفائزة بالمركز الثاني مرتين على مستوى العالم، التي كانت بطولة دبي الدولية للكروس فت، نقطة الانطلاقة لها للعالمية، كما تشارك النرويجية كرستين هولت الحاصلة على المركز الثاني لعام 2019، كما أنها لاعبة جمباز وخبيرة تغذية.

ويشارك في فئة الرجال، الكندي جيف أدلر المصنف الأول على أمريكا الشمالية، والصربي لزارا دوكيك، الذي ظهر لأول مرة في بطولة دبي الدولية للكروس فت عام 2018، وحل في المرتبة 11، ووصل إلى المركز الخامس في عام 2019، أندريه هوديت، الذي ظهر لأول مرة على المستوى الإقليمي في عام 2018، وتنافس في بطولة العالم للكروس فت في عام 2021، في فئة الفردي، واحتل المركز الخامس عشر في عامه الصاعد.

كما يشارك الروسي رومان خرينكوف، المصنف أول على مستوى أوروبا، ويعد من أقوى المرشحين للفوز بلقب البطولة، والفائز ببطولة روسيا الاتحادية عام 2020، كما يشارك أيضاً الإماراتي محمود شعلان، الذي حصد لقب البطولة عام 2013، في الفئة المفتوحة، بعدما حقق أفضل زمن في إنهاء كافة التدريبات.

وبلغ عدد المشاهدات للنسخة الأخيرة من «بطولة دبي الدولية للكروس فت»، على شبكة الإنترنت، أكثر من مليون مشاهدة، كما تم إعداد فيلم وثائقي عنها، بثته قنوات نيتفليكس وأمازون، بالإضافة إلى شبكة الترفيه الخاصة بطيران الإمارات.

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