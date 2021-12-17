الحبتور وبن دري في نهائي «ونستون تشرشل للبولو»

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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يلتقي اليوم فريقا الحبتور وبن دري في نهائي كأس ونستون تشرشل للبولو (10 جول)، وتغلب الحبتور على مهرة هيسكث بعشرة أهداف مقابل سبعة أهداف، وبن دري على فريق الإمارات بنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاثة، يسعى فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور الذي يتماثل إلى الشفاء بعد إصابته في مباراة فريقه أمام بن دري في الافتتاح إلى رد اعتباره من خسارته منذ أيام أمام بن دري، أما فريق بن دري فيأمل مواصلة الانتصارات وتأكيد أحقيته بزعامة البولو.

ويسبق المباراة النهائية لقاء تعويضي لتجميل الصورة يجمع بين فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم والذي يحاول ترتيب أوراق الفريق وتحقيق ديناميكية اللعب طوال الشوطين، وفريق مهرة هيسكث بقيادة طارق الحبتور الذي يسعى وبقوة إلى تحقيق فوز ينهي به مشواره في الكأس.

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