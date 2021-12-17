«شاطئية شرطة دبي» تنطلق في «كايت بيتش»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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انطلقت على ملاعب «كايت بيتش»، بأم سقيم الرابعة، بطولة الكرة الشاطئية للإدارات العامة ومراكز الشرطة في دبي.

والدوائر الحكومية والأندية الخاصة، بحضور العقيد علي المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة، والعقيد الدكتور حسن سهيل مدير مركز شرطة الموانئ، ضمن «مبادرة الروح الإيجابية»، التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 16 فريقاً يتنافسون على الكأس.

وثمّن العقيد علي المنصوري، المشاركة الكبيرة من موظفي ومنتسبي الدوائر الحكومية والخاصة، في المبادرة الرياضية التي شهدت أجواء تنافسية شريفة، بعيدة عن الأجواء الوظيفية الروتينية، مؤكداً حرص شرطة دبي على القيام بدورها الكامل والإيجابي، مع جميع العاملين بالدوائر والإدارات والمؤسسات في إمارة دبي.

ومن منطلق التعاون القائم بين المؤسسات والدوائر الحكومية، تستهدف نشر الوعي، وغرس مفهوم ممارسة الرياضة لدى كافة فئات المجتمع، وخلق بيئة صحية رياضية، وسط قناعتنا بالمردود الإيجابي للرياضة بحياة الشعوب، بعد أن أصبحت أسلوب حياة.

شارك في الافتتاح، الفرقة الموسيقية، وتم تقديم عروض الكلاب البوليسية والشرطية «آمنة»، من إدارة التوعية الأمنية، وقام مستشفى فقيه الجامعي، بتقديم الإسعافات الأولية.

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