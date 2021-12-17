مشاركون في «دبي للقفز بالمظلات»: شكراً حمدان بن محمد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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وجّه خبراء ومشاركون في بطولة دبي الدولية السادسة للقفز بالمظلات، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لدعم سموه المستمر واللامحدود، للرياضات الجوية، وحرصه على أن تعود بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات.

مؤكدين أن النجاحات والمكاسب التي حققتها البطولة، لم تكن لترى النور، لولا دعم سمو ولي عهد دبي، إيذاناً بعودة النشاط الدولي للرياضات الجوية، حيث أصبحت الإمارات قبلة دول العالم لهذه الرياضة الجميلة والمثيرة، وأهدت وفود 30 دولة من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وآسيا وأفريقيا، تسجيلاً صوتياً، شاركت فيه هذه الوفود، كل بلغته، يتضمن عبارة «شكراً حمدان بن محمد»، تعبيراً عن مشاعرهم تجاه سموه، وتثميناً لرعاية ودعم سموه للبطولة.

منافسات

وكان اليوم الافتتاحي لبطولة النفق الهوائي، شهد منافسات مثيرة، وسط حضور جماهيري مميز، تابع المنافسات بإيجابية وتفاعل مع الأداء، سواء على صعيد الفردي والثنائي والرباعي والثماني والفري ستايل.

وعلى صعيد مسابقة الثماني، تصدرت روسيا بعد الجولة الرابعة من البطولة، برصيد 92 نقطة، وفي الرباعي المفتوحة، حقق منتخب إندونيسيا المركز الأول برصيد 97 نقطة، وتصدرت الكويت مسابقة الثنائي المفتوحة برصيد 73 نقطة، وانفرد الفرنسي لاوري مسابقة الفردي «فري ستايل»، برصيد 64.5 نقطة.

على صعيد آخر، حققت لاعبتنا كوميليا ميهاي، نتائج طيبة في التزحلق على الماء، واحتلت المركز الثاني في الترتيب العام، بعد أن حققت المركز الثاني في مسابقة المسافة، والمركز الثالث في مسابقة السرعة، والمركز السابع في مسابقة الهدف، لتحصد ثلاث ميداليات، منها فضية واحدة وبرونزيتان.

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