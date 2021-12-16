9 فرق في دوري «إيجل الغولف»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تتنافس 9 فرق تمثل أفضل الشركات في المنطقة في دوري الإمارات لهواة الغولف «إيجل» الذي يفتتح السبت بنادي ميدان للغولف «ذا تراك»، وتمثل البطولة عودة للسلسلة الأولى من نوعها بعد النجاح الباهر لسلسلة «إيجل» المصغرة في عقارات جميرا للغولف في يونيو الماضي، وتقوم قناة دبي الرياضية ببث الحدث، وقال سوديش أغاروفال، مؤسس دوري الإمارات لهواة الغولف: نحن متحمسون وفخورون بتقديم بطولة إيجل للشركات، ويسعدنا أن نرحب بالفرق التسعة، وتمت دعوة الشركات للترويج لهواة الغولف ومنح اللاعبين الهواة فرصة لتجربة حياة المحترفين ليوم واحد.

وتابع: ستجلب البطولة التي تبلغ ميزانيتها 250 ألف دولار، قيمة هائلة للشركات واللاعبين الهواة وحلبة الغولف وصناعة أحداث اللعبة بشكل عام في الإمارات.

من ناحية أخرى يتنافس عدد من أفضل الهواة الناشئين بالإمارات، في بطولة إيجل للناشئين، التي يستضيفها نجم الجولة الأوروبية شيف كابور، بالإضافة إلى نادي العين للفروسية والغولف ونادي خور دبي للغولف واليخوت واتحاد الإمارات للغولف وفريق إيجل ونادي الإمارات للغولف وعقارات جميرا للغولف ونادي مونتجمري للغولف ونادي إلس.

وقال شيف كابور: كانت أمنيتي دائمًا تشجيع لعبة الغولف للناشئين في الإمارات، وأشعر أن لدينا العديد من الأحداث الاحترافية الدولية الكبرى بالإضافة إلى مبادرات الغولف للشركات، ولكن لا توجد أحداث كثيرة على مستوى الناشئين.

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